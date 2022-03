Mort de Federico Martín Aramburú : le principal suspect remis par la Hongrie aux autorités françaises

Loïk Le Priol, principal suspect dans la mort à Paris de l'ex-rugbyman Federico Martin Aramburu, va être remis par la Hongrie aux autorités françaises "dans un délai de dix jours", a annoncé le tribunal de Budapest ce vendredi 25 mars. Le jeune homme de 27 ans, membre du mouvement d'extrême droite GUD, avait été interpellé mardi soir au poste-frontière de Záhony, au nord-est de la Hongrie, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Ukraine. Interrogé par visioconférence à l'audience, il a donné son accord à son transfert vers Paris.

"Le mandat d'arrêt européen, qui est en train d'être exécuté donne deux options. Soit Loïk Le Priol accepte immédiatement, reconnaît la valeur du mandat d'arrêt européen et sous dix jours, il est en France, soit il s'oppose à ce mandat et la procédure sera plus longue, et dans deux mois, il devrait être sur le territoire national", expliquait Me Christophe Cariou-Martin, avocat de Shaun Hegarty, l'ancien joueur présent lors de l'assassinat samedi dernier, à France Bleu Pays Basque.