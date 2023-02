Mort de Franck Malacarne à Montpellier, le suspect est passé aux aveux à Montpellier

Un homme a été mis en examen ce jeudi pour meurtre, vol aggravé et escroquerie dans le cadre de l'enquête sur Franck Malacarne, cet homme de 54 ans porté disparu depuis le 28 décembre et retrouvé mort chez lui le 10 janvier. Le suspect s'était présenté volontairement au commissariat d'Alès vendredi dernier.

ⓘ Publicité

"Cet homme de 47 ans a reconnu avoir frappé la victime et l'avoir laissé alors qu'elle était encore en vie mais être revenu à son domicile constatant qu'il était mort, il lui aurait mis une couverture sur le corps" explique Fabrice Bellargent, procureur de la République de Montpellier. "Il a aussi reconnu avoir volé la carte bancaine et la voiture de la victime."

Mais la version donnée par le suspect ne colle pas avec les faits selon la famille. Le frère de Franck Malacarne inquiet de ne plus avoir de nouvelles avait en effet demandé aux pompiers de forcer la porte de chez lui le 3 janvier. Ils avaient alors trouvé un appartement vide.

La compagne du suspect a été mise en examen pour "soustraction d’un criminel aux recherches, non dénonciation de crime et de recel d’escroquerie et recel de vol". Elle a également été placée en détention provisoire. Son rôle n’est pas encore clairement établi.

Le troisième homme interpellé dans cette enquête a été mis en examen pour recel de vol, recel d’escroquerie et non dénonciation de crime. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

À lire aussi Un homme mis en examen pour le meurtre de Franck Malacarne à Montpellier