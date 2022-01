Mort de Gaspard Ulliel : ce type d'accident de ski est "rarissime" selon les Domaines Skiable de France

Après le choc de la disparition de Gaspard Ulliel, les questions. L'acteur de 37 ans est mort dans une collision avec un autre skieur, mardi, à la station de La Rosière, en Savoie. C'est le deuxième décès sur une piste de ski depuis le début de la saison, en France. La semaine dernière déjà, une fillette de 5 ans a perdu la vie après avoir été percutée par un skieur en Haute-Savoie. Là, la vitesse était en cause.

Ces deux accidents tragiques posent la question de la sécurité sur les pistes, d'autant que l'acteur ne portait, semble-t-il, pas de casque au moment de l'accident. Pourtant, ces dernières années, les professionnels du secteur ne cessent de faire de la prévention sur le sujet. Une prévention qui porte ses fruits selon Laurent Reynaud, délégué Général de "Domaines Skiable de France" [il représente les 200 domaines skiables de France NDLR]. Cette saison, le nombre d'accidents n'est pas plus important que les autres années : "il y a, à peu près, dix millions de personnes qui skient sur les pistes françaises et on déplore moins de moins de dix décès sur piste chaque année" détaille-t-il.

Les collisions, des évènements "rares" et "exceptionnellement" mortels

"Les gens qui se blessent en faisant du ski, ce ne sont en général pas des collisions" continue-t-il, "Les collisions, qu'elles soient contre obstacles ou que ce soit entre skieurs, sont _des événements qui restent rares et qui sont exceptionnellement mortels_. Un tiers des accidents, c'est sur les genoux et les ligaments croisés. C'est la pathologie classique dans le ski. Et, en général, le skieur se fait mal seul" poursuit Laurent Reynaud.

Chaque année en France, les secouristes réalisent 45.000 interventions en moyenne sur les pistes de ski et, dans 5% des cas, il s'agit de collision. Un évènement rare donc, d'autant que la prévention n'a jamais été aussi importante rappelle Laurent Reynaud : "ce sont des messages qui sont postés sur les réseaux sociaux, qui sont affichés sur les écrans, sur les banderoles de sécurité. On forme les gens à ralentir quand ils arrivent en bas de station" détaille-t-il, en concluant que les pisteurs n'ont aucun pouvoir de sanction sur les skieurs irresponsables.

Respecter certaines règles essentielles sur les pistes

Au ski, on peut se mettre en danger, soi-même ou les autres, si on ne respecte pas certaines règles essentielles. Joël Retailleau, le directeur général de l'association des maires des stations de montagne, appelle ceux qui retrouvent enfin les stations à ne pas baisser la garde. "Après une saison blanche, retrouver le plaisir de la glisse se fait peut-être en relâchant un peu la pression et avec un peu moins d'attention". Le responsable rappelle que le plaisir des sports d'hiver rime aussi avec la vigilance sur le balisage, le respect des autres skieurs et aussi le matériel nécessaire à avoir avec soit : "casque, gant et lunettes et il faut adapter sa vitesse" rappelle-t-il .