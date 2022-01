Mort de Gaspard Ulliel : le skieur lituanien entendu comme témoin, l'enquête se poursuit

L'enquête se poursuit à Albertville après l'accident qui a coûté la vie à l'acteur Gaspard Ulliel, décédé brutalement mercredi à l'âge de 37 ans, suite à un traumatisme crânien, après un choc avec un autre skieur. L'accident est survenu mardi au croisement de deux pistes bleues sur le domaine de la Rosière, dans le massif de la Haute-Tarentaise.

L'acteur aurait été déséquilibré

On en sait un peu plus ce jeudi sur le profil du skieur impliqué dans cette collision. Il s'agit d'un ressortissant lituanien d'une petite quarantaine d'années, en vacances en Savoie. L'homme a été auditionné pendant plus d'une heure comme témoin par la CRS Alpes d'Albertville, en présence d'un traducteur. Selon les premières constatations et témoignages recueillis, "les deux skieurs se sont bien touchés", mais la collision n'aurait pas été particulièrement violente. Gaspard Ulliel aurait été déséquilibré et sa tête aurait heurté le sol, la neige.

"C'est comme si vous étiez à vélo et que vous prenez un mur sans freiner à 30 ou 40 km/h", explique un expert : sans vitesse forcément excessive, une mauvaise chute peut être fatale. Contrairement à l'acteur, le skieur lituanien portait bien un casque au moment de l'accident. Lui s'en sort indemne, mais reste très choqué.

Aucune responsabilité engagée à ce stade

Y'a-t-il eu imprudence ? Comportement inadapté de la part de l'un des deux hommes ? A ce stade, aucune responsabilité n'a été engagée, aucune plainte n'a été déposée. Mais l'enquête se poursuit. D'autres témoins doivent encore être entendus dans les jours qui viennent. Quatre enquêteurs de la CRS Alpes sont mobilisés depuis mardi sur ce dossier.

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. L'association d'aide aux victimes des Savoie (Avij des Savoie) a par ailleurs été mandatée par le parquet d'Albertville pour soutenir la famille et les proches de Gaspard Ulliel.

