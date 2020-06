EN IMAGES - Mort de George Floyd : ses obsèques ce mardi à Houston

Georges Floyd est inhumé ce mardi à Houston, au Texas, la ville où il a grandi. Cet homme noir de 46 ans a été tué le 25 mai dernier, lors d'une interpellation à Minneapolis. Un policier blanc a maintenu son genou sur son cou pendant près de neuf minutes. Ce drame a entraîné des manifestations dans tout le pays, puis dans le monde entier, pour protester contre le racisme et les violences policières.

"C'est l'heure de célébrer sa vie"

La cérémonie en hommage à George Floyd a débuté vers 18h45 (11h45 heure locale) dans l'église baptiste Fountain of Praise. C'est là que son corps repose depuis lundi, et où plus de 6.000 Américains sont venus lui rendre un dernier hommage en début de semaine. Pour les funérailles, 500 personnes ont pu pénétrer dans l'église, des proches de la victime et des figures de la lutte pour les droits civiques.

"C'est l'heure de célébrer la vie" a lancé la pasteure Mia Wright. Le révérend et leader américain des droits civiques Al Sharpton se charge de nouveau de son éloge funèbre. Un message vidéo de Joe Biden, candidat démocrate à la course à la Maison Blanche, est également diffusé. Ensuite, le cercueil de George Floyd sera escorté jusqu'au cimetière où sa mère est enterrée. Le public est invité à saluer la mémoire de George Floyd en marge du cortège funéraire.

Hommage dans son ancien lycée

Une cérémonie intime était organisée lundi soir à Houston, dans l'ancien lycée de George Floyd. Ses amis se sont retrouvés pour lui rendre hommage.