Mort de George Floyd : témoignages d'un icaunais à New-York et d'une Américaine vivant en Puisaye

Depuis le 25 mai dernier et la mort de George Floyd, un Afro-américain, causée par l'arrestation violente d'un policier blanc à Minneapolis (Minnesota), les manifestations sont de plus en plus nombreuses partout dans le pays. Des événements qui retentissent même au-delà des frontières, comme en Australie, à Londres, ou Berlin.

Pour France Bleu Auxerre, Judith Wolfe, artiste plasticienne née à New York et vivant en France depuis 1963 et Claude Godard, chef de cuisine originaire de Joigny et installé également à New York, ont accepté de témoigner leurs inquiétudes ainsi que leurs considérations pour les mouvements contestataires pacifiques.

« Les gens sont très courageux de manifester face à la police »

Judith Wolfe, new-yorkaise d'origine et habitant dans l'Yonne, soutient ces manifestations contre les violences policières aux États-Unis. « Par moments, j'aimerais pouvoir être là-bas. Mais c'est très dangereux : les gens sont très courageux de manifester face à la police. Trump dit qu'il veut en plus renforcer les forces. Ils vont finir par tirer et j'ai peur que cela déborde. » Pour l'artiste plasticienne, il n'y a pas besoin d'être Américain pour se sentir concerné.

"Visiblement les gens ne veulent plus voir ce genre de choses et veulent vivre en harmonie. Ce qui fait que l'on se sent très concernés." - Claude Godard, chef de cuisine à New-York, originaire du Jovinien.

Réaction de Judith Wolfe, artiste américaine vivant en Puisaye, à l'égard de la mort de George Floyd causée par une arrestation policière violente aux États-Unis la semaine dernière. Copier

Claude Godard, chef de cuisine à New York et originaire de Joigny (en photographie plus haut) partage également ce sentiment.« Ça fait du bien de voir une grande majorité de la population qui soutient ces mouvements. » Cette nouvelle bavure policière contre un Afro-américain aux États-Unis rend triste le New-Yorkais d'adoption : « Ça me fâche car c'est un sujet que l'on a pas l'impression de vivre réellement au quotidien et puis régulièrement ça revient. On pourrait avoir le sentiment que ce pays pouvait avoir passer le pas mais nous n'en sommes toujours pas là. »