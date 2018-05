Alice Bertheaume, la compagne de Gonzague Saint Bris, a été condamnée ce mardi 15 mai à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Lisieux (14). Elle était poursuivie pour homicide involontaire après la mort de l'écrivain dans un accident de la route en août 2017.

Lisieux, France

Elle était poursuivie pour homicide involontaire après l'accident de la route qui avait coûté la vie à l'écrivain et journaliste Gonzague Saint Bris en août 2017 à Saint Hymer dans le Calvados. Alice Bertheaume, la compagne du romancier a été condamnée ce mardi par le tribunal correctionnel de Lisieux (14) à six mois de prison avec sursis et huit mois de suspension de permis. Un jugement conforme aux réquisitions du parquet.

Alcool et vitesse

Alice Bertheaume conduisait la voiture lorsque l'accident s'est produit sur une petite route départementale le 7 août dernier. Elle a expliqué, lors de l'audience, avoir voulu "éviter un renard" ce soir-là, lorsque le véhicule a soudainement quitté la chaussée pour aller percuter un arbre. La compagne de l'écrivain avait un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme. Le contrôle technique de la voiture n'était pas à jour et la vitesse probablement excessive puisque le compteur était resté bloqué à 105 km/h lorsque les constatations ont été effectuées. Le tribunal a également soulevé le fait que le passager, Gonzague Saint Bris, éjecté lors du choc, ne portait pas de ceinture de sécurité. Ni Alice Bertheaume, ni son avocat n'ont fait de déclaration à l'issue de l'audience.

Figure de proue du romantisme

La mort accidentelle et brutale de Gonzague Saint Bris l'été dernier à l'âge de 69 ans avait ému le monde littéraire. Longtemps figure de proue des nouveaux romantiques et lauréat du prix Interallié, il était l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages. Héritier d'une famille propriétaire du château du Clos-Lucé, près d'Amboise (37), dernière demeure de Léonard de Vinci, l'écrivain avait été candidat malheureux à l'Académie française.