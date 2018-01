La cour d'appel de Lyon se penche ce mercredi sur l'accident de Valdi-Castmétal de juin 2011. Deux ouvriers, Jacques et Damien avaient été tués dans une explosion. En première instance, les deux entreprises avaient été reconnues coupables de blessures et d'homicides involontaires.

Feurs, France

C'était en juin 2011. Jacques et Damien deux ouvriers de Castmétal sont tués dans une explosion à l'usine Valdi de Feurs où ils étaient en intervention. Le 26 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a condamné les entreprises Castmétal et Valdi à des amendes de 250 000 et 200 000 euros pour blessures et homicides involontaires. Mais ces dernières ont fait appel. Un rassemblement est prévu ce mercredi devant la cour d'appel de Lyon à 8h à l'ouverture de ce nouveau procès.

La veille, le collectif Vérité-Justice pour Jacques et Damien organisait une course-relais au départ du tribunal de Saint-Etienne, arrivée à Lyon, course-relais pour symboliser le marathon judiciaire que représente ce dossier. Le collectif parle de 12 recours et reports en sept ans. Philippe Gilbertas, l'un des fondateurs du collectif Vérité-Justice pour Jacques et Damien "espère que soit au moins reconduite la peine qui avait été prononcée à Saint-Etienne. On imaginerait pas qu'elle soit moindre. C'est une condamnation qui est utile pour les familles, pour qu'enfin elles puissent faire leur deuil, passer à autre chose. Et puis c'est aussi pour que ce genre d'accident n'existe plus".

Philippe Gilbertas l'un des fondateurs du collectif Vérité-Justice pour Jacques et Damien Copier

Un repas était organisé à midi devant la fonderie de Feurs. Bleu de travail sur le dos, casquette vissée sur la tête José qui travaille depuis plus de 25 ans chez Castmetal a débrayé une heure pour être présent. Comme à chaque fois. "Ce nous touche, c'est normal, surtout qu'on les connaissait. On y pense toujours". Valérie, elle, a apporté sa petite pierre en participant au relais. Elle a couru de Saint-Galmier à Bellegarde "Je soutiens cette forme de combat. C'est inadmissible. Et on peut par des actions comme celles-ci faire connaitre toutes ces injustices qu'il y a envers des familles qui souffrent et qui se battent".

Reportage Mathilde Montagnon Copier

Le collectif attend "que la justice passe" mais cherche aussi a créer une prise de conscience collective sur les accidents du travail. Vincent Paret, l'un des membres du collectif estime qu'à la fonderie de Feurs "toutes les mesures n'ont pas été mises en oeuvre pour sécuriser ce lieu de travail". Le collectif aimerait que la lutte contre les accidents du travail devienne une grande cause nationale au même titre que la sécurité routière.