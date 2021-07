Mort de Jean-Pierre Jaussaud, double vainqueur des 24 Heures du Mans

Jean-Pierre Jaussaud est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 84 ans, a annoncé l'Automobile Club de l'Ouest. Né à Caen, le pilote automobile a notamment remporté deux fois les 24 Heures du Mans en 1978 et 1980.

Une légende du sport automobile normand s'éteint. Jean-Pierre Jaussaud est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 84 ans, a annoncé l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), organisateur de la célèbre course d'endurance automobile.

"Papy Jaussaud nous a quittés, mais les souvenirs resteront intacts. Son émotion lors du podium en 1978 a marqué une génération de passionnés. Sa victoire en 1980 avec son coéquipier et ami Jean Rondeau restera à jamais comme l'un des plus grands exploits du sport automobile", a souligné Pierre Fillon, président de l'ACO dans un communiqué.

Il était né à Caen en 1937.

Sacré deux fois aux 24 Heures du Mans

Jean-Pierre Jaussaud avait participé 13 fois aux 24 Heures du Mans et avait remporté deux fois cette course mythique : en 1978 avec Didier Pironi au volant d'une Renault Alpine et en 1980 avec Jean Rondeau sur une Rondeau M379.

Vice-champion d'Europe de Formule 2 et un rallye Paris-Dakar

Le pilote normand n'avait toutefois pas eu l'occasion de courir en Formule 1 comme d'autres grands pilotes français de sa génération comme Jean-Pierre Beltoise, Gérard Larrousse ou encore Henri Pescarolo, lui aussi une autre légende de l'épreuve mancelle.

Jean-Pierre Jaussaud avait toutefois connu une belle carrière en monoplace avec une victoire au Grand Prix de Monaco de Formule 3 en 1968, le titre national dans cette même catégorie en 1970 avant de terminer vice-champion d'Europe de Formule 2 en 1972.

Il a aussi pris le départ au mythique rallye Paris-Dakar en 1982.

Enfin, il a été pilote d'essais en Formule 1 pour Renault en 1980.