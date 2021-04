Mort de Jérémy Roze : "la perpétuité, c'est la peine des tueurs en série" plaident les avocats de la défense

C'est le dernier jour d'un procès qui aura été éprouvant : celui d'Hicham Ouakki, jugé pour la troisième fois pour le meurtre de Jérémy Roze. L'étudiant palois a été tué d'un coup de couteau en pleine rue en 2011, à Toulouse, alors qu'il rentrait de soirée. Il était devenu malgré lui le symbole d'une violence gratuite. Les avocats de la défense plaident ce vendredi matin, après les réquisitions de l'avocat général qui demande la réclusion à perpétuité. Les jurés se retireront ensuite, avant de rendre leur verdict. Le père de la victime, ainsi que des proches de la famille, sont venus assister à cette dernière journée d'audience.

Qui a donné le coup de couteau ?

Hicham Ouakki a reconnu être à l'origine de l'agression, mais il nie toujours avoir été à l'origine du coup de couteau mortel, et en rejette la responsabilité sur son co-accusé lors des précédents procès : Driss Arab. "Qui a porté le coup de couteau ? On a pas beaucoup d'éléments matériels pour pouvoir répondre à cette question (...) On ne peut pas avoir de certitude absolue" a souligné maître Emmanuelle Franck, l'une des deux avocats d'Hicham Ouakki.

La perpétuité ?

Hicham Ouakki a déjà été condamné à deux reprises à la prison à perpétuité, la première fois alors qu'il avait 18 ans. C'est la peine qu'a requis l'avocat général ce jeudi 8 avril. Une peine que les avocats de l'accusé jugent trop lourde. "La perpétuité c'est vertigineux, c'est très rare pour un gamin de 18 ans. La perpétuité, c'est lourd en symboles. En France, c'est la peine réservée aux tueurs en série, aux violeurs et aux tueurs d'enfants" a assené maître Emmanuelle Franck aux jurés.