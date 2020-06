Mort de Joan-Pau Verdier : les hommages se multiplient après la disparition du chanteur occitan

Les hommages se multiplient ce dimanche après la mort de Joan-Pau Verdier, figure majeure de la chanson occitane. Il s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 73 ans à l'hôpital de Brive.

"Un poète, un musicien, amoureux de sa langue, un homme de convictions"

Son ami et membre du groupe Peiraguda parle d'un "monument. Il est l'un des premiers avec Claude Martí à avoir transporté cette langue, l'avoir fait vivre, la faire connaître. Et Joan-Pau a eu cette particularité de faire porter ce message hors de l'Occitanie, hors des circuits habituels, en entrant dans une grande maison de disque." Il rend également hommage au talent de son ami. "C'était l'une des plus belles voix, non pas de la chanson occitane, mais de la chanson française. Un poète, un musicien, amoureux de sa langue, un homme de convictions. Et je pense à lui. Je l'avais eu au téléphone il y a quelques jours. C'est un chagrin immense qui nous tombe dessus".

Le président du Conseil départemental de Dordogne Germinal Peiro se souvient de "quelqu'un qui aimait rire, qui aimait partager, c'était quelqu'un de fraternel. Il avait le cœur sur la main. Il vivait pour les autres. Il était totalement ouvert aux autres. Il va beaucoup manquer au Périgord." Il ajoute "nous avons perdu cette nuit un ami, quelqu'un de notre famille. Il n'y avait pas plus Périgourdin que Joan-Pau. Il était tellement amoureux de notre terre et de la langue Occitane".

"Une voix reconnaissable parmi toutes"

"L'un des plus grands représentant de la chanson Occitane" reconnait Patrick Descamps, musicien arrangeur qui a travaillé avec Joan-Pau Verdier. "J'aimais travailler avec lui. C'était une voix reconnaissable parmi toutes quand on l'écoute on rentre des les entrailles et on n'en ressort plus."