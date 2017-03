Mort de John Surtees, doyen des champions du monde de Formule 1

Le pilote britannique John Surtees est décédé ce vendredi à l'âge de 83 ans. Il est le seul champion à avoir remporté le titre mondial de Formule 1 et de moto.

Sacré en 1964 en F1 avec Ferrari, John Surtees était le doyen des pilotes champions du monde depuis la disparition de Jack Brabham. Après avoir remporté sept titres de champion du monde de vitesse moto, le Britannique est passé en Formule 1 et gagné le titre mondial. A ce jour, il est le seul champion à avoir été sacré sur deux et quatre roues.

John Surtees, Motorsport legend and 1964 World Champion with Ferrari, passed away. Our thoughts are with his family pic.twitter.com/dVzAHSGo2A — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 10, 2017

Il a roulé en F1 de 1960 à 1972, disputé 111 Grands Prix et remporté six victoires. Il a également dirigé sa propre écurie de F1, entre 1970 et 1978, et a participé à quatre reprises aux 24 Heures du Mans.

Le Britannique était hospitalisé depuis le mois dernier pour une insuffisance respiratoire. Les membres de la famille Surtees, parmi lesquels sa femme, Jane, et ses filles Leonora et Edwina, ont annoncé la triste nouvelle. "John était un mari aimant, un père, un frère et un ami", souligne le communiqué de la famille. "C'était aussi l'un des grands des sports mécaniques et il continuait à travailler sans relâche, jusqu'à récemment avec la fondation Henry Surtees et le circuit de karting de Buckmore."