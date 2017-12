Mort de Johnny Hallyday : « J'ai fait mon service militaire avec lui »

Après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday, dans la nuit de mardi à mercredi, les réactions et témoignages se multiplient. Jean Pierre Velders, un habitant de Bersée dans la Nord, a fait une partie de son service militaire avec le chanteur à Offenburg en Allemagne.

« Ça m'a fait mal au cœur quand j'ai appris ça ce matin », confie Jean-Pierre Velders. Cet habitant de Bersée dans le Nord a le même âge que Johnny Hallyday, mort dans la nuit de mardi à mercredi après plusieurs mois de lutte contre un cancer du poumon.

Jean Pierre Velders avait vu Johnny sur scène à la Foire agricole de Lille en 1960. Seul avec sa guitare, le chanteur de rock avait notamment interprété Kili Watch l'un de ses premiers succès.

Trois ans plus tard, le retraité l'a retrouvé à la caserne militaire française d’Offenburg en Allemagne où Johnny Hallyday venait faire ses classes en 1963. Jean Pierre Velders vivait ses derniers mois de service militaire. Johnny Hallyday le commençait seulement.

Johnny, Sylvie et leurs copains à moto

« Johnny a fait ses classes comme tout le monde. Il a fait son service militaire comme tout le monde », raconte ému Jean Pierre Velders sur France Bleu Nord. « Il ne restait pas le soir. Il dormait dans un appartement en face de la caserne. Nous on le voyait de notre chambre. Le soir, on voyait arriver Sylvie Vartan et tous ses copains en moto. Mais le lendemain à 6 heures, à la levée du drapeau, il était au rendez vous ».

Johnny Hallyday a fait un concert à la caserne militaire française d'Offenburg. « On était fier de l'entendre chanter », confie Jean Pierre Velders, qui regrette de n'avoir pu immortaliser la scène, « A l'époque, on n'avait pas de portable pour faire des selfies ».