Mort de Kamel Kerrar à Douai : une lettre anonyme retrouvée par la justice cinq ans après

Cinq ans et demi après la mort de Kamel Kerrar, dont le corps a été retrouvé dans la Scarpe à Douai en décembre 2014, un nouvel élément, troublant, pourrait faire avancer l’enquête. C’est du moins ce qu’espère la famille, qui n’a jamais cru au suicide auquel ont conclu les enquêteurs à l’époque.

L’homme avait été retrouvé dans la rivière, les mains attachées et les lacets de ses chaussures noués entre eux, un geste dont, affirme la famille, aurait été incapable Kamel Kerrar, qui souffrait de sclérose en plaques.

Réapparition de la lettre anonyme disparue

A l’époque, le parquet de Douai avait reçu une lettre anonyme. Dans ce courrier dactylographié, il est écrit : "La mort de Kamel Kerrar n’est pas suicide, les meurtriers sont originaires de Douai et d’Auberchicourt". Envoyé en janvier 2015, une semaine après la découverte du corps, il a été scanné, mais l’original était introuvable.

La lettre a pourtant été retrouvée au palais de justice de Douai, dans le courant de ce mois d'avril : le procureur de la République en a informé la famille. Pour Abdelhafid Kerrar, le frère de la victime, cette réapparition du courrier est la preuve que l’enquête a été bâclée : "Si on retrouve un original dans un dossier, cinq ans et demi après, ça veut dire que le dossier n'a jamais été ouvert", affirme-t-il.

Analyse de la lettre

La famille a demandé une expertise du courrier : "J'espère qu'on va trouver une petite trace d'ADN, et chercher plus loin". Mais après tout ce temps, il n'est pas sûr que des empreintes ou des traces ADN soient exploitables. Par ailleurs, le doute persiste : le document peut également être une simple impression du scan de l’époque.

On ouvrira toutes les portes

Mais pas question pour Abdelhafid Kerrar de baisser les bras : "Il y en a qui attendent 20 ans, 30 ans. Nous, on ne sait pas combien de temps on attendra, pour avoir un aperçu de la vérité. Mais on ouvrira toutes les portes. La vérité, je la dois à mon petit frère et à mes parents. Ils ont 86 et 83 ans. Je voudrais la vérité avant qu'ils partent".

ECOUTEZ : Abdelhafid Kerrar, le frère de la victime Copier

Après une plainte déposée par la famille pour destruction ou modification des preuves d’un crime, le parquet de Lille enquête sur ces dysfonctionnements : à l’époque les vêtements de Kamel Kerrar ont également disparu.

Ce dossier a été sacrifié par l'institution judiciaire

L’avocat de la famille, Damien Legrand, ne se fait aucune illusion sur les raisons de la réapparition de cette lettre anonyme : "Le procureur de la République vient nous dire que ce dossier ne l'a pas intéressé pendant cinq années et qu'aujourd'hui ça l'intéresse. Parce que ça peut permettre d'évacuer sa responsabilité. S'il devait y avoir une meilleure démonstration de ce que ce dossier a été sacrifié par l'institution judiciaire, c'est celle-là".

ECOUTEZ : affaire Kerrar, cinq ans après, une lettre anonyme est retrouvée Copier

Le procureur de la République de Douai n’a pas donné suite à nos sollicitations.