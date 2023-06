Mort de Karine Esquivillon : son mari mis en examen pour "meurtre sur conjoint"

Le mari de Karine Esquivillon a été mis en examen ce vendredi pour "meurtre sur conjoint" et écroué. C'est ce qu'a annoncé son avocat Me Antoine Ory dans l'après-midi. À la toute fin de sa garde à vue, dans la nuit de jeudi à vendredi, Michel Pialle avait avoué avoir tué son épouse , disparue le 27 mars dernier à Maché en Vendée. Sur ses indications, le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé au Bois Gordeau, près de Challans

ⓘ Publicité

"Il a décidé de s'expliquer, il a donné sa version consistant à expliquer que c'est un accident", a ajouté Me Ory dans une courte allocution devant les journalistes. En effet, selon Michel Pialle, il prenait en photo son arme lorsqu'une balle a été tirée par accident. Il n'y a pas eu de geste intentionnel ou prémédité, assure-t-il.

Tuée d'un tir de carabine équipée d'un silencieux

"Il est épuisé psychologiquement, c'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également, mais il est soulagé d'avoir pu donner sa version des faits et d'avoir pu livrer ce qu'il avait sur la conscience", a expliqué son avocat, avant de quitter le parvis du tribunal de La Roche-sur-Yon. Quelques minutes après, Michel Pialle a lui aussi quitté le palais de justice à l'arrière d'une voiture de gendarmerie, caché sous un drap ou un vêtement.

À l'issue de son audition ce vendredi, Michel Pialle a indiqué avoir tué son épouse le 27 mars 2023 d'un coup de carabine 22 Long Rifle équipée d'un silencieux. Selon lui, il n'avait "pas vu que la carabine, qu'il prenait en photo en vue de sa mise en vente sur internet, était chargée et le coup de fusil était parti accidentellement", a précisé la procureure de La Roche-sur-Yon dans un communiqué.

L'arme jetée dans un lac

Selon ses explications, Karine Esquivillon, blessée au flanc gauche, est décédée "très rapidement après lui avoir demandé de faire appel aux services de police et qu'il ait essayé de la ranimer". Michel Pialle a expliqué avoir ensuite pris peur et être allé "déposer le corps de son épouse dans un terrain privé à proximité de la commune de Challans". Il a également indiqué avoir jeté le téléphone portable de son épouse dans un fossé et l'arme dans le lac de Maché, mais celle-ci n'a pas encore été retrouvée.

Un corps a été retrouvé à l'endroit indiqué par Michel Pialle aux enquêteurs. Une autopsie aura lieu ce vendredi à l'institut médico-légal de Nantes.

Des SMS envoyés après le meurtre

Karine Esquivillon, 54 ans et mère de cinq enfants, n'avait plus donné signe de vie depuis le 27 mars. Michel Pialle avait signalé sa disparition quelques jours plus, le 3 avril. Devant les enquêteurs et les médias, l'homme de 51 ans avait soutenu pendant des semaines que son épouse était partie "volontairement". Selon lui, elle avait emporté "sa carte bancaire, une somme de 14.000 euros en espèces, des pièces d'or pour une valeur de 30.000 euros et un sac d'effets personnels", a précisé la procureure de La Roche-sur-Yon ce vendredi. Marié depuis huit ans, le couple était en instance de séparation.

Après la disparition, des SMS avaient été envoyés du téléphone portable de la victime, à destination d'une voisine et de ses enfants. Le dernier message envoyé date du 31 mars, il informait la plus jeune fille du couple d'un départ à l'étranger avec un ami.

Deux perquisitions ont eu lieu au domicile du couple. La première, le 11 avril dernier, "avec l'assentiment de Michel Pialle". Elle a permis la découverte de plusieurs armes de poing et d'épaule qui étaient saisies ainsi que le véhicule utilisé par Karine Esquivillon. Six jours plus tard, le parquet de La Roche-sur-Yon ouvrait une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration volontaire sans libération, étendue aux faits de meurtre le 12 juin. La seconde perquisition, qui s'est déroulée mercredi dernier, a elle permis la découverte de la carte d'identité de Karine Esquivillon. Le véhicule utilisé par Michel Pialle a été saisi.