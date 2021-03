Mort de l'ancienne Miss Morgane Rolland : un an de prison ferme requis contre le conducteur

Trois ans de prison, dont deux avec sursis, assortis d'une annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant deux ans : les réquisitions sont tombées, ce mardi après-midi au tribunal de Saint-Étienne, à l'encontre du prévenu qui a fauché une jeune cycliste de 22 ans en avril 2019. La victime, Morgane Rolland, était une ancienne Miss Pays Stéphanois. Environ 80 proches et amis s'étaient donné rendez-vous avant l'audience pour une marche blanche dans les rues de la ville.

L'imprudence du conducteur n'est pas contestée

Au moment des faits, Morgane roule en vélo derrière son petit ami. Celui-ci fait un écart pour éviter une voiture qui vent de surgir d'un chemin sur leur droite, Morgane aussi. Sauf qu'un tracteur les suivait et s'apprêtait à les dépasser. Morgane passe sous les roues du tracteur, son ami est impuissant à la ranimer.

Devant le tribunal, il est acquis que le conducteur, un agriculteur de 33 ans, roulait au-dessus de la vitesse autorisée, qui est de 25km/h pour ce genre de véhicule. Mais tout l'enjeu de l'audience, et des rapports et contre-rapports d'expertise, a tourné autour des raisons qui ont conduit l'agriculteur à dépasser et de l'existence, ou non, d'autres éléments ayant mené à l'accident.

Chauffard ou conducteur acculé à la faute mortelle ? Deux versions s'affrontent

La défense reconnaît l'imprudence, mais récuse le portrait dressé par les parties civiles de l'affaire, qui y voient elles "un cas exemplaire des violences routières" à l'égard des cyclistes en particulier. La mère de Morgane, invitée à s'exprimer demande ainsi à travers ses larmes "justice au nom de toutes les victimes de la route".

L'avocate des parties civiles ne manque pas d_'_incriminer la personnalité du prévenu, un agriculteur de 33 ans taiseux et maladroit dans ses mots, qui tente d'expliquer sa manœuvre par un "on ne sait pas ce qui peut arriver quand on a des cyclistes devant soi" : "les cyclistes n'ont qu'à se pousser", lui répond-elle, cinglante.

De son côté, l'avocate de la défense rappelle que ce jour-là, l'homme n'a pas bu, pas pris de drogues. Il livrait du bois sans se presser, et les circonstances malheureuses se sont enchaînées, comme cette voiture qui déboule par surprise au dernier moment devant les vélos. "Une conjonction d'événements", conclut-elle, et un accident "dramatiquement inévitable". Ce sera au tribunal d'en décider : le délibéré est attendu le 25 mars prochain.