Mort de Kléony à Amiens : la petite a subi "un calvaire" selon le procureur

Après la mort de la petite Kléony, 4 ans, son beau-père et sa mère sont mis en examen à Amiens ce jeudi. Lui, pour acte de cruauté et barbarie ayant entraîné la mort. Elle, pour coups mortels et violences habituelles sur tous ses enfants.

Amiens, France

Le beau père de la petite Kléony à Amiens est mis en examen ce jeudi 29 novembre 2018 pour acte de cruauté et barbarie ayant entraîné la mort de la fillette de 4 ans. La mère de Kléony, elle, est mise en examen pour coups mortels et pour violences habituelles sur tous ses enfants. La petite fille de 4 ans est morte samedi dernier à l'hôpital. Le procureur de la République a dévoilé ce jeudi les conditions dans lesquelles la petite Kléony a succombé à ses blessures après avoir subi "un calvaire". D'après les enquêteurs, la violence était habituelle et installée de la part de la mère et de son compagnon.

Kléony était devenue le "souffre-douleur" de son beau-père

il s'agit de faits d'une extrême gravité. Kléony aurait vécu un calvaire 48h avant son hospitalisation. Elle serait morte d'un traumatisme dû à une projection au sol ou contre un mur. Depuis plusieurs mois Kléony était devenue le "souffre-douleur" du beau-père. Les trois autres enfants, âgés de 2 à 14 ans, étaient eux aussi régulièrement battus : coups de poing, de pied, projections, privation de nourriture et séquestration. Ils ont tous été progressivement déscolarisés depuis le mois de janvier et n'avaient jamais parlé jusque là. Le beau-père de Kléony risque la réclusion criminelle à perpétuité, sa mère une peine de 30 ans de prison. Ils ont ont été placés en détention.