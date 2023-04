Mort de Leslie et Kevin : deux nouvelles interpellations dans l'enquête

De nouvelles arrestations dans l'enquête sur la mort de Leslie Hoorelbeeke et de Kevin Trompat en novembre 2022 à Prahecq dans les Deux-Sèvres. Selon une information révélée par Le Parisien et que France Bleu Poitou a pu se faire confirmer par le parquet de Poitiers ce vendredi à la mi-journée, deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. "Il n'y aura pas d'autre communication dans l'immédiat" a précisé le parquet. Dans cette enquête sur la mort du jeune couple, trois hommes âgés de 22 et 23 ans avaient été interpellés puis mis en examen entre fin février et début mars.

ⓘ Publicité

Trois suspects mis en examen en mars

Nathan B. et Enzo C. sont mis en examen pour "assassinats", "modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité" et pour "enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour". Le troisième, Tom T., qui hébergeait le couple à Prahecq, a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration". Tous ont été placés en détention provisoire. Les corps de Leslie et Kevin ont été retrouvés lors de fouilles menées par les gendarmes en Charente-Maritime début mars.

loading