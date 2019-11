Mort de Lucas aux cascades du Hérisson dans le Jura : l'affaire est classée

Le Procureur de la République de Lons-le-Saunier classe l'affaire de la mort de Lucas Renoud, 20 ans, aux cascades du Hérisson (Jura), au mois de juin. L'enquête confirme une mort naturelle, sans permettre d'en déterminer les causes exactes.

Lons-le-Saunier, France

L'affaire est classée après la mort de Lucas Renoud sur le site des cascades du Hérisson (Jura), au mois de juin, d'après le Procureur de la République de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal. Dans un communiqué, il confie que "les causes de la mort demeurent inconnues" après cinq mois d'enquête. Lucas, 20 ans, a disparu pendant une visite du site avec un groupe et son corps a été retrouvé huit jours plus tard, dans la forêt.

L'autopsie du corps a confirmé une"mort naturelle" du jeune homme, mais "l'état des dégradations des tissus ne permettait pas une expertise qui aurait pu éclairer sur les circonstances du décès, voire ses causes.". Aucune cause toxique n'a par ailleurs été constatée.

Les parents informés directement par le Procureur

Le Procureur de la République estime que "l'ensemble des investigations pouvant être conduites pour déterminer les causes de la mort [paraissent] avoir été menées" et décide donc du classement de l'affaire. Il affirme avoir informé les parents des conclusions de l'enquête et de cette décision ce mardi.