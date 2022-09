Mort de Mamoudou Barry : la responsabilité pénale de l'accusé en question

"Les deux possibilités sont envisageables, je laisse la cour dans l'embarras" s'excuse presque l'expert psychiatre, le seul psychiatre mandaté par l'instruction. Altération ou abolition du discernement, voilà les deux possibilités envisageables. Mais l'une ou l'autre n'a pas la même conséquence pour l'accusé Damien Aktas, poursuivi pour le meurtre de Mamoudou Barry, le 19 juillet 2019, à Canteleu (Seine-Maritime).

L'abolition du discernement induirait son irresponsabilité pénale, l'altération non. Mais l'expert ne peut pas être formel devant la cour criminelle de Rouen. D'après sa propre audition de l'accusé en août 2020, soit plus d'un an après les faits et alors qu'il est hospitalisé au centre psychiatrique du Rouvray, il conclut que Damien Aktas devait être dans un état "d'exaltation d'humeur peut-être exacerbée par la prise de toxiques" (cannabis et/ou alcool, mais rien ne le prouve). Il écarte à ce moment l'hypothèse d'un acte commis sous le coup d'une hallucination, ce qui serait une marque d'abolition du discernement.

Le jeune homme de 30 ans qu'il examine est diagnostiqué schizophrène depuis l'âge de 20 ans. Une schizophrénie paranoïde résistante qui pourrait expliquer son acte violent. "Il vivait dans un monde d'étrangeté, où tout était l'agressait, tout était menaçant". L'accusé a affirmé que c'était Mamoudou Barry qui l'avait insulté et même menacé. Il était clairement dans un état de "discernement modifié" et d'autant plus sans doute qu'il ne suivait plus ses traitements depuis au moins deux ans. "On peut dire que c'est la pathologie qui dicte la violence" estime l'expert.

Hallucination ou état d'excitation

Mais lorsqu'il a ensuite accès au dossier médical de Damien Aktas, il se rend compte d'autres faits. Notamment un témoignage de soignant l'ayant entendu peu de jours après la mort de Mamoudou Barry où Damien Aktas explique avoir entendu une voix. Là il est question d'hallucinations. Ce n'est pas pareil. L'hallucination sous-entend une abolition du discernement et un passage à l'acte qui relèverait d'un "automatisme mental".

Le climat global d'étrangeté et de menace en revanche relève de "l'interprétation". Il y a un libre-arbitre explique le médecin. Dans ce cas, on peut retenir l'altération du discernement. Ces éléments le font donc douter dans ses conclusions à la barre.

Au moment des faits, l'accusé a été vu parlant tout seul. "On ne peut pas dire qu'il parlait avec une voix hallucinée ou si c'était un désordre général comme quelqu'un qui est ivre et qui peut avoir ce genre de comportement. Mais on ne peut pas l'exclure non plus..." conclut l'expert.

Sur la question du racisme

Damien Aktas a été entendu proférer des insultes racistes à l'encontre de Mamoudou Barry avant et après les faits. Là-dessus, l'expert nuance et prend l'exemple de patients qui tiennent des propos soutenant le djihad islamique. "Ce sont des personnes qui piochent dans le contexte culturel du moment pour alimenter leur persécution" mais n'ont pas de prise réelle sur ce qu'ils disent. Il n'y aurait pas de fondement. C'est une forme d'opportunisme pour justifier son état. Pour lui, il n'y a pas un choix de la victime parce qu'elle est noire. "Le racisme n'est pas déterminant dans son passage à l'acte" dit-il.

Cela dit, la loi ne condamne pas l'intention raciste mais les faits. Le fait d'avoir tenu ces propos est en soi condamnable et peut être considéré comme une circonstance aggravante comme le demande les parties civiles.