Mort de Maradona : son médecin visé par une enquête pour homicide involontaire

Le médecin de Diego Maradon est visé par une enquête pour homicide involontaire, selon l'agence de presse argentine, agencia Telam, ce dimanche. La star du football est morte mercredi dernier à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque. La police a perquisitionné ce dimanche le cabinet et le domicile de Leopoldo Luque, à la recherche d'éléments sur une éventuelle négligence professionnelle, selon des images diffusées par la télévision et des sources judiciaires citées par l'agence de presse.

Vendredi, la justice argentine avait ouvert une enquête pour déterminer s'il y avait eu négligence dans le décès de l'icône du ballon rond. Le parquet cherchait en effet à savoir si Diego Maradona avait reçu les soins nécessaires. Sa famille avait déclaré à l'AFP qu'il y avait "déjà des irrégularités". Quelques heures après sa mort, l'avocat et ami de Maradona, Matias Morla, avait dénoncé le fait "que l'ambulance a mis plus d'une demi-heure pour arriver à la maison où se trouvait le 10".

Diego Maradona est mort des suites "d'un oedème pulmonaire aigu secondaire et d'une insuffisance cardiaque chronique exacerbée". Il se trouvait chez lui à Tigre, ville située à 30 km au nord de Buenos Aires. Il y résidait depuis le 11 novembre et sa sortie d'une clinique où il avait été opéré six jours plus tôt d'un hématome à la tête.