Mort de Marcel-Pierre Cléach, ancien sénateur de la Sarthe

Le Mans, France

"C'est une grande figure sarthoise que nous perdons, une figure qui imposait le respect". Christelle Morançais, la présidente du Conseil régional, salue la mémoire de celui qui a donné 30 ans de sa vie aux Sarthois. Elu maire de Lombron en 1971, Marcel Pierre Cléach va gravir un en un les échelons en devenant conseiller départemental entre 1985 et 2011 puis sénateur entre 1995 et 2014. "Il était toujours à l’écoute des autres, rassembleur et fédérateur" ajoute Jean-Pierre Vogel qui lui a succédé au palais du Luxembourg.

Un homme courtois, doué d'une exceptionnelle force de travail

Proche de François Fillon, Marcel-Pierre Cléach devient vice président du département et membre du syndicat mixte des 24 Heures. C'est lui qui conduit les travaux de rénovation du circuit entrepris par le conseil départemental en 1991. "A un moment où la course était menacée par d'importantes et urgentes mises aux normes" rappelle Dominique Le Mener, l'actuel président du département qui dépeint un homme "courtois et doué d'une exceptionnelle force de travail". En tant que sénateur, ce Breton d'origine avait produit un rapport baptisé les marées amères pour dénoncer les menaces que faisait peser la surpêche sur les stocks de poissons. Les obsèques de Marcel-Pierre Cléach auront lieu samedi à 10h à l'église de Montfort-Le Gesnois.