Mort de Matisse et Selom à Lille : le classement sans suite "c'est vraiment inhumain" pour l'une des mamans

Peggy et Valérie, les mères de Sélom et Matisse, happés par un train le 15 décembre 2017 à Lille, lors d'une marche blanche deux ans après les faits

"C'est vraiment inhumain" souffle Valérie, la maman de Matisse. Son fils âgé de 18 ans et Selom, 20 ans, sont morts happés par un train près de la gare de Lille Flandres en 2017. La procureure de la République de Lille a classé l'enquête sans suite mercredi 10 mars faute de preuves suffisantes selon elle sur une éventuelle course-poursuite avec des policiers.

à lire aussi L'enquête sur la mort de Matisse et Selom en 2017 à Lille classée sans suite

Pour la famille des deux garçons, l'implication des forces de l'ordre ne fait aucun doute. La décision de la justice en est d'autant plus douloureuse pour Valérie. "C'est cruel de recevoir un courrier qui dit voilà, l'affaire est classée sans suite et on comprend pas pourquoi. Comment on peut oser classer sans suite, comme si nos enfants étaient balancés dans une poubelle ?"

Comment on peut oser classer sans suite, comme si nos enfants étaient balancés dans une poubelle ?

Elle estime que les enquêteurs n'ont "pas creusé assez." Lorsqu'elle a appris le classement sans suite, elle s'est effondrée, "en pleurs, la maman de Selom était en pleurs" aussi. Révoltée par cette décision, elle dénonce une justice "inhumaine, il faut se mettre à notre place !" Sous antidépresseurs, anxiolytiques, suivie par un psychiatre et un hypnothérapeute depuis trois ans parce qu'elle "n'arrive pas à se remettre du deuil" de son fils, Valérie ne demande qu'une "seule chose : la vérité et la justice, et que les coupables soient condamnés, c'est tout ce que je demande."

Alors cette maman anéantie va faire appel avec ses avocats. "On va relancer l'instruction, parce qu'ils se mettent à ma place et ils veulent continuer, parce que pour eux ce n'est pas normal que cela soit classé sans suite." Et Valérie d'interroger : "pourquoi ? parce que ce sont des policiers qui étaient présents ce soir-là ?" Elle accorde toute sa confiance à ses avocats, "je leur mets vraiment tout mon cœur entre les mains, brisé en mille morceaux le jour où j'ai dû débrancher mon fils à l'hôpital."

Valérie, la mère de Matisse, va faire appel du classement sans suite de l'enquête. Copier

Valérie était "plus ou moins un peu apaisée depuis quelques semaines." Mais avec le classement sans suite de l'enquête, "j'ai de nouveau la rage qui remonte, la colère." Pour elle, impossible d'avancer un manque de preuves face "à des piles de dossiers complets qu'on a épluché."

Elle va se battre "jusqu'au bout. La force, c'est mon fils qui me l'envoie de là-haut. Je lui ai promis sur sa tombe, je lui ai dit je te promets que maman, elle ne lâchera jamais."