Mort de Mister Picardie : le conducteur mis en examen et placé en détention provisoire

Il s'était dénoncé directement à la gendarmerie, quelques heures après l'accident. L'homme de 29 ans qui a reconnu avoir renversé et tué Clément Berthevas, Mister France Picardie, mardi dernier, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a appris France Bleu Picardie auprès du procureur de la République de Senlis, Loïc Abrial.

Mardi matin, Clément Berthevas, 25 ans, a été percuté par une voiture, sur la départementale 1330 dans le secteur d'Apremont, dans l'Oise. Grièvement blessé, il avait été transporté à l'hôpital de Creil, puis héliporté au CHU d'Amiens, et n'a pas survécu à ses blessures. L'automobiliste a lui pris la fuite, avant de se rendre à la brigade de gendarmerie de Chantilly.

Permis invalide, stupéfiants et délit de fuite

Une information judiciaire a été ouverte ce jeudi pour homicide involontaire aggravé et non assistance à personne en danger. Trois circonstances aggravantes ont été pour l'heure retenues : le permis invalidé, l'usage de stupéfiants et le délit de fuite. Le suspect a été mis en examen par le juge d'instruction et "placé en détention provisoire par le juge des libertés et la détention, conformément aux réquisitions du parquet", indique le procureur de la République. L'homme, qui a "de nombreux antécédents judiciaires" pour des délits routiers reconnait l'homicide involontaire mais conteste l'usage de stupéfiants. "Il est présumé innocent", ajoute Loïc Abrial.

La mort de Clément Berthevas a notamment choqué au sein du comité Mister France. Le casting prévu ce samedi 5 novembre a été annulé, et l'élection de Mister France Picardie, qui était prévue le 19 novembre, est reportée. Une cagnotte pour les obsèques a été ouverte.