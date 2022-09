Mort de Morgan Keane tué par un chasseur dans le Lot : le procès aura lieu en novembre

Morgan Keane, 25 ans, a trouvé la mort dans sa propriété le 2 décembre 2020. Dans le village de Calvignac près de Cajarc, le jeune homme était en train de couper du bois quand il a été atteint par une balle. L'auteur du tir mortel est un chasseur aveyronnais. Il sera jugé, avec un autre homme, à partir du 17 novembre prochain, à partir de 8h30 au tribunal correctionnel de Cahors, annonce ce mardi le parquet.

Deux hommes à la barre

Après reconstitution et recueil de nombreux témoignages, deux personnes avaient été mises en examen : le chasseur et le directeur de battue seront jugés pour homicide involontaire lors d'une action de chasse. Ce délit est puni de trois ans de prison, 75.000 euros d'amende, le retrait définitif du permis de chasse ou l'interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. Seront parties civiles le frère de Morgan Keane et la fédération départementale du Lot.

Dans cette affaire très douloureuse, une coïncidence liée à un précédent drame vient alourdir encore plus l'ambiance. Le chasseur incriminé, un trentenaire habitant Montbazens (Aveyron), est aussi le père adoptif d'un des deux enfants mortellement renversés par un tracteur en mai 2018 dans ce village près de Decazeville.