La mort de Morgane Lorang le 20 septembre 2014 chez un ami à Oeting, près de Forbach, est un accident. Pour la seconde fois, la justice a acquitté le jeune homme avec qui la victime avait passé la nuit. Un acquittement vécu par les proches de la victime comme une seconde claque judiciaire.

Après une soirée arrosée, Morgane, 20 ans, était allé dormir chez son ami, à Oeting. Lui possédait un pistolet caché sous le matelas. Aucune preuve matérielle n'a permis de faire porter la responsabilité du coup de feu sur le garçon âgé de 19 ans à l'époque.

L'avocat général avait réclamé une peine de réclusion criminelle (10 ans, contre 20 ans requis au premier procès), mais les jurés ont déclaré le jeune homme non couple du meurtre, il a juste écopé de 18 mois de prison pour avoir détenu le revolver illégalement. Une peine couverte par ses 30 mois de détention provisoire.

Le père de Morgane, Gilles Lorang. © Radio France - François Pelleray

Le père de Morgane, Gilles Lorang est écœuré que personne ne paye pour la mort de sa fille. "Ni l'accusé, ni ceux qui lui ont permis d'acquérir l'arme : la personne qui a donné l’argent pour acheter l’arme n’a pas été punie, la personne qui lui a vendu le revolver n’a pas été puni, et lui n’est pas puni pour la mort de ma fille. Donc qui est fautif ? Ma fille, pour avoir fréquenté ce garçon ? _Il est le seul à connaitre la vérité_. Il m’a dit qu’il était désolé, mais désolé de quoi ? En revanche, moi je suis désolé que ma fille ait traîné avec ce genre de mec !"

Mon client a été détenu à tort pendant 30 mois (T.Hellenbrand)

On ne saura pas comment exactement est morte Morgane, une jeune fille décrite comme pleine de vie. Il n'existe aucun élément matériel pour arrêter un scénario. L'ADN des deux se trouvait partout sur l'arme, y compris sur la queue de la détente. Le jeune homme, défendu par Thomas Hellenbrand, est donc bel et bien innocent : "on est fixé maintenant parce qu’on a une vérité judiciaire qui confirme qu’aucun meurtre n’a été commis cette nuit-là. On est sur des faits accidentels et on a donc maintenu à tort mon client en détention provisoire pendant 30 mois".