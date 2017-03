Mort de Morgane à Oeting : son ami est acquitté !

L’avocate générale avait requis 20 ans de réclusion à l’encontre de l’ami de Morgane qui était jugé pour la mort de celle-ci le 20 septembre 2014 à Oeting. La cour d’assises de la Moselle a décidé de l’acquitter. Il est simplement condamné à 18 mois de prison pour le port d'arme.

Au terme de 4 heures 30 de délibérations, les jurés de la cour d’assises de la Moselle ont prononcé l’acquittement du jeune homme qui était jugé pour la mort de Morgane, le 20 septembre 2014 à Oeting, près de Forbach.

Un acquittement qui provoque la stupeur et la colère dans la famille de Morgane. De son côté, l’avocate générale avait demandé une peine de 20 ans de réclusion. Le ministère public dispose de dix jours pour faire appel. Quant au jeune homme aujourd'hui âgé de 21 ans, il peut rentrer chez lui directement après avoir passé deux ans et cinq mois en détention, malgré sa condamnation pour acquisition et détention non autorisée d'arme à un an et demi de prison. Cette peine est par conséquent couverte par sa détention provisoire.