Mort de Naël à Nanterre : "j'appelle au calme et à la vérité" déclare Gérald Darmanin

Plusieurs voitures et bâtiments publics ont été incendiés à Nanterre dans la nuit de mardi à mercredi

"J'appelle au calme et à la vérité", a déclaré ce mercredi le ministre de l'Intérieur lors d'un point presse au lendemain de la mort d'un jeune de 17 ans à Nanterre (Hauts-de-Seine) après un refus d'obtempérer. Dans la nuit, des incidents ont éclaté entre habitants et force de l'ordre donnant lieu à 31 interpellations, "essentiellement dans la zone de la préfecture de police de Paris, un peu en Île-de-France et un petit peu en province", a précisé Gérald Darmanin.

24 policiers ont été blessés "en zone de la préfecture de police de Paris, une quarantaine de véhicules brûlés, une mairie annexe incendiée à Mantes-la-Jolie". Le ministre de l'Intérieur indique que les forces de l'ordre ont été présentes jusqu'à 3h30 cette nuit, 1.200 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Le ministre a décidé de mobiliser 2.000 policiers et gendarmes ce mercredi "pour que dans la zone de la préfecture de police de Paris l'ordre public puisse être maintenu".

"Des images extrêmement choquantes"

Le ministre de l'Intérieur estime par ailleurs que "les images" du tir d'un policier sur Naël, l'adolescent de 17 ans décédé lors du contrôle routier à Nanterre "sont extrêmement choquantes". Diffusées sur les réseaux sociaux par un témoin de la scène, elles montrent un tir effectué à bout portant au niveau de la portière du conducteur.

"En aucun cas, un geste que l’on a vu, si l’enquête devait confirmer les vidéos que nous avons vu, ne se justifie", a estimé Gérald Darmanin*."Il y aura des sanctions administratives"* s'il est avéré que les "gestes du policier ne sont pas conformes à la loi". "Nous prendrons les décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues" contre le policier auteur du tir, à l'issue de sa garde à vue, a poursuivi le ministre, qui a annulé ses déplacements pour la journée.

Le parquet de Nanterre a ouvert deux enquêtes. Une est ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique . Une enquête est également confiée à l'IGPN pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. La famille du jeune tué a annoncé vouloir porter plainte contre le policier auteur du tir.