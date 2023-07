Mort de Nahel : 10 enquêtes visant policiers et gendarmes ouvertes depuis le début des émeutes

Depuis le début des violences urbaines, 10 enquêtes ont été ouvertes par la Police des polices (IGPN) et son pendant pour la gendarmerie (IGGN), précise le Ministre de l'Intérieur. Parmi les victimes connues : un homme décédé à Marseille et un autre entre la vie et la mort en Meurthe-et-Moselle.