Mort de Nahel : 13 personnes interpellées au Havre suite aux violences urbaines fin juin à Caucriauville

Après trois mois d'enquête, la police du Havre a interpellé 13 personnes lundi 2 et mardi 3 octobre pour leur implication dans les violences urbaines qui ont touché le quartier Caucriauville du Havre, fin juin , indique ce mercredi la police de la Seine-Maritime. Des émeutes avaient embrasé toute la France après la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre (Hauts-de-Seine) le 27 juin.

Lundi et mardi, la police du Havre a interpellé 12 hommes âgés de 16 à 61 ans et une femme de 21 ans, tous habitants de l'agglomération havraise, qui auraient participé à la dégradation d'un bureau de poste et de plusieurs commerces les nuits du 28 au 29 juin et du 29 au 30 juin, quartier Caucriauville. 11 d'entre eux ont été présentés à la justice ce mercredi.

300.000 euros de préjudice

Armés et encagoulés, des dizaines de personnes s'étaient réunies dans le quartier de Caucriauville du 28 au 30 juin, rappelle ce mercredi la police de la Seine-Maritime. Ils ont pris pour cible plusieurs commerces, dont deux bar-tabacs , la Poste de l'avenue du 8 mai 1945 et un chantier de construction. Le préjudice est estimé à 300.000 euros.