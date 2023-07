Mort de Nahel : une cinquième nuit d'émeutes "plus calme", mais des violences marquantes, 486 interpellations

Dans la nuit de samedi à dimanche, 486 personnes ont été interpellées en France, selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur délivré ce dimanche matin. Les violences déclenchées par la mort du jeune Nahel, tué mardi par un policier, semblent en recul pour cette cinquième nuit d'émeutes. "Nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre", a tweeté à 3h du matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 45.000 policiers et gendarmes étaient encore mobilisés dans la nuit, avec des renforts envoyés notamment à Marseille et Lyon.

ⓘ Publicité

Le domicile de maire L'Haÿ-les-Roses attaqué à la voiture bélier

Les émeutes de la nuit semblent moins importantes globalement en France, mais il y a eu des violences marquantes par endroits. Dans le Val-de-Marne, le domicile du maire de L'Haÿ-les Rose, Vincent Jeanbrun, a été attaqué vers une heure du matin avec une voiture bélier . Plusieurs personnes ont tenté d'entrer chez lui. L'élu se trouvait en mairie pour suivre les violences urbaines, mais sa femme et ses deux enfants étaient sur place. Sa femme, qui s'est blessée en prenant la fuite avec ses enfants, a été hospitalisée.

À Paris, les forces de l'ordre ont dispersé des attroupements de jeunes sur les Champs-Elysées. À Marseille, même scénario : policiers et gendarmes ont réussi à chasser des émeutiers dans le centre-ville et près de centres commerciaux. Dans plusieurs villes de Bourgogne , des violences ont aussi été perpétrées samedi soir. Une école a été partiellement incendiée à Dijon, quartier des Grésilles.

Effort demandé aux assurances

Dans plusieurs villes, y compris des villes moyennes, les scènes de pillages et d'incendies des nuits précédentes ont traumatisé habitants et commerçants. Plus d'un millier de commerces ont été attaqués ou dégradés depuis le début des émeutes, a annoncé samedi Bruno le Maire, le ministre de l'Économie, qui a demandé aux assurances de prolonger les délais de déclaration et de baisser les franchises.

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, promet de poursuivre les émeutiers via notamment leurs réseaux sociaux sur lesquels ils se donnent rendez-vous et postent des images de violences. Leur moyenne d'âge est de 17 ans, a précisé Gérald Darmanin (sur 2.000 interpellations).

De son côté, Emmanuel Macron a reporté sa visite d'Etat en Allemagne qui devait débuter ce dimanche pour suivre la situation de près en France. Le jeune Nahel, 17 ans, a été inhumé ce samedi à Nanterre, dans l'intimité , loin des caméras.