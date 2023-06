Mort de Nahel : à Auxerre dans l'Yonne, plusieurs devantures de magasins cassées

Des violences urbaines ont encore éclaté dans l'Yonne, dans la nuit de jeudi 29 à vendredi 31 juin, suite à la mort du jeune Nahel à Nanterre, mardi 27 juin. A Sens, dans le quartier des Champs-Plaisants, le chantier du centre social a été incendié. A Auxerre, trois quartiers ont étéc'est dans la rue Charles de Foucault, près de la gare, que plusieurs devantures de magasins ont été cassées, de même que le bureau de Poste.

ⓘ Publicité

Sébastien Lalau est le pharmacien de la rue, rive droite, il dit que les dégâts ne sont pas aussi grave en comparaison avec ses voisins, car les jeunes n'ont pas pu entrer dans la pharmacie. Cela dit, il admet avoir peur pour la suite. "Pour l'instant, j'ai la vitrine qui est impactée, avec trois impacts qui font que la vitrine est complètement morte. Pour l'instant, je n'ai que ça par rapport à mes collègues à côté et les commerçants à côté. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir, demain soir, après demain soir. Ce que j'attends, c'est plus d'effectifs de police pour surveiller le quartier", explique-t-il, la mine défaite.

loading

Deux commerces n'ont plus de portes d'entrée, explosées dans la nuit © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Jackie, 84 ans, est un habitant du quartier. Il a entendu les affrontements entre les jeunes du quartier et la police, il raconte. "Il était minuit, on a entendu ce qui semblait être des feux d'artifice. Je suis contre la violence et surtout contre le fait qu'on s'attaque à des gens qui font vivre le quartier et qui ne sont pas responsables de la police. Mais, je peux comprendre la colère des jeunes, je peux la comprendre d'autant plus qu'il faut voir la situation des jeunes d'aujourd'hui. Ils n'ont aucune perspective" explique-t-il.

Une voiture brûlée à la suite des affrontements entre les jeunes et la police. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Deux personnes ont été interpellées à la suite de ces violences : un mineur de 16 ans à Auxerre et un majeur de 28 ans à Sens. Ils ont été placés en garde à vue pour participation à un attroupement armé et dégradation par moyen dangereux.