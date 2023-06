Mort de Nahel : à Beauvais, un couvre-feu à 22h pour les mineurs après les violences urbaines de cette nuit

Comme partout en France, la ville de Beauvais dans l'Oise a connu des heurts et dégradations dans la nuit du 29 au 30 juin. Ces violences urbaines ont lieu trois jours après la mort de Nahel, cet adolescent de 17 ans tué par un policier mardi 27 juin à Nanterre , en région parisienne. Trois quartiers sont essentiellement concernés par les dégradations : Soie Vauban et Argentine, dans le nord de la ville, ainsi que Saint-Jean dans le sud.

Pour prévenir ces violences, qui sont le fait de "jeunes voir de très jeunes (...) âgés entre 12 et 17 ans" selon Franck Pia, le maire de Beauvais, la ville a décidé de mettre en place un couvre-feu de 22h à 6h du matin pour les moins de 18 ans non-accompagnés. Cette mesure est effective dès ce soir, et jusqu'à lundi.

Affrontements, commerces saccagés : le bilan de la nuit

Selon la mairie de Beauvais, des individus ont attaqué les policiers déployés dans la ville avec des tirs de mortier d'artifice et des jets d'objets divers. Dans le quartier Saint-Jean, trois caméras ont été détruites, et plusieurs véhicules de service ont été détruits sur le parking du commissariat de la police nationale.

C'est dans le quartier Argentine que l'on recense le plus de dégradations. Les devantures de plusieurs commerces des Champs Dolent ont été dégradées : celle de la boulangerie Patachoux, du café Argentine en face, ou encore le bureau de Poste - dont le distributeur est désormais hors-service. L'antenne de quartier de la police municipale et le salon de coiffure ont été saccagés, ainsi que le tabac du centre-commercial Berry, dont l'alcool et le tabac ont été volés.

"On ne se fait pas justice soi-même"

"Ce qui est arrivé [à Nahel] est catastrophique, mais on ne se fait pas justice soi-même" réagit Franck Pia, le maire de Beauvais auprès de France Bleu Picardie. "On a là des jeunes et des très jeunes qui jouent à la guerre" s'indigne le maire, qui en appelle à la responsabilité des parents de ne pas laisser sortir leur enfant la nuit.

"Nous sommes en train de chiffrer le montant de ces dégradations" ajoute Franck Pia, "mais ça va être plusieurs milliers d'euros qui n'iront pas dans d'autres actions, qui peut-être auraient aidé ces jeunes."