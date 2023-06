Mort de Nahel : à Bourges et Vierzon des feux de poubelles et de voitures

Suite à la mort de Nahel à Nanterre, lors d'un contrôle de police, des incidents se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi dans le Cher, à Bourges et Vierzon. Des deux de poubelles et de véhicules, ainsi que des insultes contre des policiers et des pompiers.