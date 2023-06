Mort de Nahel : à Clamart, un couvre feu entre 21h et 6h du matin jusqu'au 3 juillet

La ville de Clamart instaure un couvre feu à partir de 21h jusqu'à 6h du matin à partir de ce jeudi 29 juin jusqu'au lundi 3 juillet "en raison des violences survenues la nuit dernière et devant le risque de nouveaux troubles à l'ordre public", explique-t-elle dans un communiqué. Plusieurs communes d'Île-de-France sont touchées par des tensions et des échauffourées après la mort du jeune Nahel lors d'un contrôle routier à Nanterre.

Fermeture des équipements publics

Clamart a connu "des violences inacceptables", autour du tramway T6 la nuit dernière dénonce le maire, Jean-Didier Berger qui s'est rendu sur place. Il est en contact avec "les représentants de l’Etat pour mettre en place les moyens nécessaires pour veiller à la tranquillité publique et à la sécurité des biens et des personnes".

La mairie annonce la "fermeture des équipements publics" et "l'annulation des manifestations". Une mesure "à titre préventif pour assurer la sécurité des personnes et des biens". Ce sera le cas jusqu’au dimanche 2 juillet inclus. Ces mesures sont complémentaires "des dispositions adoptées avec nos partenaires, notamment l’arrêt de la circulation des bus et tramways entre 21 heures et 6 heures ou l’annulation des fêtes d’écoles".