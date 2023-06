Mort de Nahel à Nanterre : après une nuit de violences à Lormont près de Bordeaux, les habitants réagissent

Au cœur de l'esplanade Saint-Hilaire à Lormont, la maison Arc-en-ciel , centre pour parents et enfants âgés de 0 à 6 ans, accueille ce mercredi 28 juin les habitants de la commune. Au programme : un goûter, des jeux pour les enfants et un petit concert, au lendemain d'une nuit mouvementée dans le quartier. Plusieurs incidents ont éclaté au lendemain de la mort tragique de Nahel, un jeune homme de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle de la route à Nanterre. Les familles sur place et les différents jeunes aux alentours réagissent aux scènes de violences qui ont sévi dans la commune.

"Les violences policières, c'est tous les jours"

Avant de se confier à notre micro, ce jeune homme lance "on va rendre justice à Nahel". Il préfère garder l'anonymat. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a laissé éclater sa colère, face à cette nouvelle bavure policière : "Les violences policières, c'est tous les jours, surtout quand tu es arabe ou noir". Il poursuit : "C'est normal que toutes les cités se réveillent et que ça explose, au bout d'un moment, il faut que ça saute". Selon lui, c'est devenu le seul moyen pour se faire entendre : "C'est un mort quand même, il a 17 ans, c'est grave et ça fait peur. Chaque violence policière, c'est une accumulation. Là, c'est un peu une vengeance" confie-t-il.

"Il y a un sentiment d'injustice"

Parmi les habitants réunis sur l'esplanade, il y a cette mère de deux enfants, âgés de un à deux ans. Elle aussi préfère ne pas donner son nom. Malgré les scènes de violences qui ont éclaté à côté de chez elle la nuit dernière, elle partage le même sentiment que les personnes qui protestaient dehors : "Je peux comprendre, il y a un sentiment d'injustice". La mort de Nahel et ce qui en suit ne rassurent pas la mère de famille : "On éprouve la peur que cela nous arrive, à nous ou à nos enfants. Mais on a aussi la peur que ça déraille entre les jeunes et les forces de l'ordre" explique-t-elle.

Plus loin, Amel ne comprend pas les incidents. Aux alentours de deux heures du matin, elle a été réveillée par les bruits de ces scènes. Le lendemain matin, l'école de ses deux enfants a été vandalisée : "L'école par contre, je ne comprends pas. J'ai vu dans la nuit un gars passer avec les yeux bandés et un couteau dans la main. J'ai eu très peur. Je sais pas, mais ils pourraient réagir avec une autre façon que celle-ci. J'ai un ami qui a retrouvé sa voiture brûlée. Pour aller au travail derrière, comment faire ? Vraiment, je ne comprends pas ça".