Mort de Nahel à Nanterre : colère et dégradations cette nuit à Bordeaux

Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nouvelles manifestations de colère ont éclaté dans différents quartiers de la métropole bordelaise , aux Aubiers, à Lormont ou encore à Floirac notamment. Ces débordements surviennent après la mort de Nahel, 17 ans, tué mardi soir à Nanterre par un tir policier. L'agent a été placé en garde à vue, il doit passer devant un juge ce jeudi afin de décider d'un éventuel placement en détention provisoire, ce que requiert le Parquet de Nanterre .

En Gironde, c'est à Lormont que le plus de dégâts ont été signalés. Une antenne de la mairie qui abritait le service éducation a été incendiée dans le quartier Montaigne. Des voitures ont aussi été incendiées , "une dizaine au total" selon le maire-adjoint du quartier Bordeaux Maritime, Vincent Maurin, comme c'est le cas à Floirac, où des feux de broussailles ont été déclarés et une maison a été évacuée à titre préventif. A Bordeaux, l'arrêt de tram C Les Aubiers a été détruit, la circulation du tram a été interrompue mais a pu reprendre aux alentours de 8h. Des trottinettes électriques et des poubelles ont pris feu à la Benauge et Grand Parc à Bordeaux, et dans le quartier Thouars à Talence. Enfin, à Bordeaux dans le quartier du Grand Parc, une tentative d'incendie a été avortée sur le bâtiment de l'assurance maladie, et un commerce a été dégradé, tout comme un tabac près de La Benauge.

Ce matin, sur France Bleu Gironde, le maire-adjoint du quartier Bordeaux Maritime, Vincent Maurin, réagissait aux premières violences, en exprimant un besoin d'instaurer des espaces de dialogues : "Il faut écouter la colère et la peine. Il faut que la République retrouve la confiance des quartiers populaires. Il faut réussir à recréer un vivre-ensemble par une nouvelle confiance entre les institutions et les jeunes des quartiers populaires." Il est allé à la rencontre des habitant des Aubiers mercredi soir, accompagné du maire de Bordeaux Pierre Hurmic.