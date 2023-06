Mort de Nahel à Nanterre : des tensions autour de Nancy et au nord de la Meurthe-et-Moselle

Deux jours après la mort de Nahel, 17 ans, tué à Nanterre par un tir de police, des tensions avec les pompiers et les représentants des forces de l'ordre ont éclaté en Meurthe-et-Moselle. Les deux principaux points chauds sont : Vandoeuvre et Mont-Saint-Martin. Il y a également eu des échauffourées à Longwy, Tomblaine et dans le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy, jusqu'au petit matin.

Mont-Saint-Martin

La nuit a été particulièrement agitée à Mont-Saint-Martin, dans le Pays-Haut. Les locaux en préfabriqués de la bibliothèque, rue de Bordeaux, ont été incendiés, ainsi qu'un cabinet de kiné où une quinzaine d'individus sont entrés par effraction. L'école maternelle a subi des dégradations. Plusieurs véhicules ont été incendiés. Les policiers ont été caillassés, d'après nos informations. Une réunion de crise avec la sous-préfecture et le maire doit se tenir ce jeudi vers 10h.

Vandoeuvre

A Vandoeuvre, des policiers ont également été visés par des tirs de mortiers d'artifice, selon la préfecture. Des poubelles et des véhicules ont été incendiés.

Longwy

Les pompiers ont été visés par des tirs de caillassage, les policiers ont usé de grenades de désencerclement. Des policiers, notamment de Briey, sont venus en renfort.

Nancy

Des tensions ont éclaté dans le quartier du Haut-du-Lièvre. Le bâtiment qui jouxte le poste de police a subi des dégradations, avec un départ de feu.

Tomblaine

Les pompiers ont été mobilisés pour des feux de poubelles et de véhicules.

