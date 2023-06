Mort de Nahel à Nanterre : des tensions dans de nombreuses villes dans la nuit de mercredi à jeudi

Pour la deuxième nuit d'affilée, des heurts ont éclaté dans de nombreuses villes de France, en réaction à la mort de Nahel, 17 ans, tué lors d'un contrôle de police à Nanterre. Déjà théâtre d'affrontements entre habitants et forces de l'ordre, la ville a été le cadre de nouvelles scènes de violences : plus d'une dizaine de voitures et des poubelles ont été incendiées. Dans son quartier, la cité Pablo Picasso, aux jets de pavés ont répondu des tirs de gaz lacrymogènes.

Toujours en région parisienne, l'AFP rapporte de source policière que le poste de sécurité de l'entrée de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) a été attaqué au mortier d'artifice. A Viry-Châtillon (Essonne), un bus a été incendié après avoir été vidé de ses passagers. Il est arrivé la même chose à un tramway à Clamart (Hauts-de-Seine). Dans la capitale et en petite couronne, la préfecture de police recensait peu avant deux heures du matin 77 interpellations.

Tensions aussi en région

A Toulouse, le dernier bilan communiqué par la préfecture à France Bleu Occitanie fait état de 13 interpellations et 20 véhicules brûlés. Il n'y a aucun blessé, en revanche en début de soirée mercredi, des feux de poubelles ont provoqué un nuage de fumée dense, visible depuis le centre-ville. Le maire, Jean-Luc Moudenc, rappelle que "laisser prise à la violence et attiser les colères ne permettra jamais de faire apparaître la vérité".

Le maire de Nice, Christian Estrosi, condamne des tirs de mortier qui auraient visé le commissariat St-Augustin, dans le quartier des Moulins. Toujours sur les réseaux sociaux, l'ex-président du conseil départemental Eric Ciotti, évoque une autre attaque contre un commissariat , cette fois dans le quartier de l'Ariane.

Une mairie, un supermarché et une école incendiés dans l'agglomération lilloise

Dans le Nord aussi, la tension a été vive . La mairie de Mons-en-Baroeul a été incendiée, de même qu'un magasin Lidl à Wattrelos et une école à Tourcoing. Dans les rues de Lille, des barricades ont été dressées. A Amiens, le réseau de bus Ametis a fait savoir qu'il arrêtait de desservir trois quartiers.

La Lorraine n'a pas été épargnée. En Moselle , les pompiers ont dû intervenir à Metz, Thionville, Forbach, Fameck, Uckange, Florange, Sarrebourg... D'après France Bleu Lorraine Nord, ils ont essuyé des tirs de mortier, de même que les policiers mais aucun blessé n'est à déplorer. Des incidents ont aussi été signalés à Longwy, en Meurthe-et-Moselle.

Incidents en marge de rassemblements pour les Soulèvements de la Terre

A Dijon, les autorités rapportent des feux de containers à poubelles et des tirs de fusées d'artifice. D'après France Bleu Touraine, quatre voitures au moins ont été brûlées dans des quartiers sensibles. Des abribus ont été détruits. A Clermont-Ferrand, la préfecture évoque un guet-apens tendu aux pompiers. Appelés pour un feu dans un local poubelles, ils ont été accueillis par des tirs de mortier. Des lacrymogènes et des LBD ont été utilisés comme riposte.

A Lyon et dans les communes de l'agglomération (Vénissieux, Bron, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin), les forces de l'ordre ont été visées par des mortiers d'artifice. A Saint-Etienne, comme à Rennes, des incidents ont éclaté en marge de rassemblements organisés initialement en soutien au mouvement écologiste récemment dissous les Soulèvements de la Terre.