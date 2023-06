Mort de Nahel à Nanterre : des tensions dans les quartiers dans la Marne et les Ardennes

A Charleville-Mézières, quartier de la Ronde-Couture notamment, les violences ont débuté vers 22h30 et se sont accentuées en milieu de nuit. Des barricades barricades de poubelles ont été installées sur la voie publique et brûlées. Une cinquantaine de personnes auraient pris part à ces rassemblements. La police est intervenue pour sécuriser les opérations des pompiers mobilisés pour éteindre les incendies et a essuyé des tirs de mortiers et d'autres projectiles. Des cartouches de feux d'artifices étaient d'ailleurs encore visibles dans le quartier ce matin. 48 policiers et gendarmes ont été mobilisés jusque vers 2h et demi du matin. Deux policiers ont été blessés.

ⓘ Publicité

Dans un communiqué le préfet des Ardennes dit condamner ces violences.

Dans le département de la Marne, une réunion s'est tenue ce matin à la préfecture mais elle ne souhaite pas communiquer pour le moment sur le bilan de la nuit. D'après nos informations recueillies sur place, à Châlons-en-Champagne, des voitures et des poubelles ont été brûlées. Aucun bilan n' a été pour l'instant fourni par la préfecture de la Marne.