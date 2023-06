Mort de Nahel à Nanterre : un bus en feu à Viry-Châtillon, des tensions dans plusieurs villes en Île-de-France

Des tensions ont éclaté dans plusieurs villes d'Île-de-France ce mercredi soir après la mort de Nahel , jeune homme de 17 ans tué par balle par un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre (Hauts-de-Seine). Des incendies ont éclaté ce mercredi soir, plusieurs voitures ont été brûlées. Deux mille policiers et gendarmes sont déployés un peu partout en région parisienne.

Des bus et poubelles incendiés

A Clichy, des habitants ont entendu une violence explosion. Un incendie est en cours.

Viry-Châtillon (Essonne) au niveau du carrefour dit du Fournil, un bus a été incendié indique le maire Jean-Marie Vilain à France Bleu Paris. Le bus se trouvait à quelques centaines de mètres de la caserne des pompiers. "Une quinzaine d'individus sont montés dans le bus, ont fait sortir tout le monde et puis ils ont mis le feu au véhicule", relate le maire. "Ensuite ils sont allés dans la rue pour mettre le feu à plusieurs poubelles".

"Il n'y aura peut-être pas de transport en commun ce jeudi à Viry", explique Jean-Marie Vilain qui s'est entretenu avec un des responsables de Keolis. "Je n'ai pas de certitude mais c'est une vraie inquiétude", ajoute l'édile.

À Paris et en petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), onze personnes ont été interpellées dans diverses manifestations spontanées, à 21h50 ce mercredi soir relate la préfecture de police de Paris auprès de nos confrères de franceinfo. La préfecture de police autorise l'usage de drones dans trois villes cette nuit. A Nanterre, Aulnay-Sous-Bois et Villeneuve-la-Garenne.

La RATP "adapte" son offre de transport

Dans plusieurs villes autour de Nanterre, la RATP "adapte" son offre de son transport, fait-t-elle savoir à France Bleu Paris sans communiquer sur le nombre de lignes précises déviées ou interrompues. "Cela change toute la soirée", indique l'un des gestionnaires du réseau de transport en commun parisien.

Certaines lignes de bus n'iront pas jusqu'à leur terminus, d'autres arrêts ne sont pas desservis. Des lignes ne sont pas exploitées "mais c'est en constante évolution" selon la RATP.