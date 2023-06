Mort de Nahel à Nanterre : le parquet demande le placement en détention provisoire du policier auteur du tir

Le procureur de la République de Nanterre a annoncé, ce jeudi lors d'une conférence de presse, avoir demandé le placement en détention provisoire du policier qui a tiré sur Nahel, 17 ans, mardi lors d'un refus d'obtempérer pendant un contrôle routier. Une information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte, a également indiqué le procureur Pascal Prache.

Les conditions d'usage légales de l'arme "pas réunies" pour le parquet

"En l'état des investigations, le parquet considère que les conditions d'usage légales de l'arme ne sont pas réunies", a indiqué le procureur. "Le policier mis en cause est actuellement déféré devant deux magistrats instructeurs, et une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte", a-t-il précisé. "Elle permettra d'y voir plus clair", a affirmé le magistrat.

La troisième personne présente dans la voiture toujours recherchée

Le procureur a précisé que sur les trois personnes présentes dans la voiture mardi, le deuxième passager, qui a été arrêté au moment des faits, a été libéré de sa garde à vue dans la journée de mardi. "La troisième personne présente dans le véhicule est toujours recherchée", a indiqué le magistrat. Il a précisé que la famille de Nahel, "qui traverse des moments très difficiles", est accompagnée par le service d'urgence d'aide aux victimes des Hauts-de-Seine.

La balle a traversé le bras gauche et le thorax de Nahel

Le procureur a également indiqué que le rapport d'autopsie, réalisé mercredi, met en évidence que le décès de Nahel "est dû à un tir unique, qui a traversé le bras gauche et le thorax de gauche à droite". "Des examens complémentaires, notamment toxicologiques, ont été ordonnés", a indiqué le procureur. Aucun produit dangereux ni stupéfiant n'a été retrouvé dans la voiture conduite par Nahel.

Nahel connu de la justice pour plusieurs refus d'obtempérer

Le procureur a également indiqué que Nahel était connu de la justice pour plusieurs refus d'obtempérer, le dernier datant du dimanche 25 juin. Le jeune homme était convoqué au tribunal pour enfants en septembre 2023 pour y être jugé.

Le déroulé des faits

Lors de sa conférence de presse, le procureur est revenu sur ce qui s'est passé mardi matin à Nanterre. "Après avoir pris leur service, deux policiers motards ont remarqué une Mercedes classe A, modèle AMG avec une plaque polonaise, circuler sur la voie de bus à vive allure en direction de la gare", a raconté Pascal Prache. "Au vu du contrôle de vitesse et du jeune âge apparent du conducteur, les deux fonctionnaires ont tenté un premier contrôle, avec avertisseurs et demande de stationner", a-t-il poursuivi. "Le véhicule, occupé par trois personnes, a redémarré en grillant un feu rouge", a-t-il ajouté. Les deux fonctionnaires de police ont suivi la voiture, mais elle a poursuivi sa route sur plusieurs axes de la ville, toujours suivie par les motards, qui ont maintenu leurs gyrophares activés. "Au cours de ce périple, plusieurs éléments, dont les déclarations des policiers et les images de vidéosurveillance, permettent de constater plusieurs infractions au code de la route", a précisé le procureur, "notamment un franchissement de passage piéton mettant en danger un piéton et un cycliste." La Mercedes a dû s'arrêter, bloquée par un embouteillage à un feu rouge. "Les policiers, qui ont posé le pied à terre, affirment avoir crié au conducteur de s'arrêter", a relaté le procureur. "Ils se sont positionnés sur le côté gauche du véhicule, l'un au niveau de la portière du conducteur, l'autre près de l'aile avant gauche. Dans le cadre de leur audition, ils ont précisé avoir sorti leur arme et l'avoir pointée sur le conducteur pour le dissuader de redémarrer. Mais le véhicule a redémarré, et a poursuivi sa route avant de s'encastrer dans un élément de mobilier urbain." Pascal Prache a précisé que "l'exploitation de la vidéosurveillance confirme les déclarations des fonctionnaires, et le deuxième passager confirme aussi" ce déroulé.

Le passager arrière a été interpellé dans la foulée, alors que le passager avant a pris la fuite, a précisé le procureur. "Les fonctionnaires ont prodigué les premiers secours, des renforts et les pompiers sont arrivés sur place, ont tenté une réanimation, mais malgré ces efforts, le décès a été constaté à 9h15, a précisé le procureur. Dès l'ouverture des enquêtes décidées par parquet, le policier tireur a remis son arme de service, a été conduit à l'hôpital puis à l'IGPN, pour être entendu et placé en garde à vue pour le chef d'homicide volontaire", a-t-il complété.

Les explications du policier tireur

Les analyses toxicologiques du policier qui a tiré sont négatives, a assuré le procureur. "Lors de sa garde à vue pour homicide volontaire, ce policier a expliqué son geste par la volonté d'éviter une nouvelle fuite, la dangerosité du comportement du conducteur, craignant que quelqu'un soit renversé et craignant d'être percuté, et de voir son collègue blessé", a relaté le procureur. "Le second policier a aussi affirmé, comme son collègue, s'être senti menacé en voyant le conducteur redémarrer, car ils avaient un mur dans le dos", a-t-il précisé*.*

L'analyse de la vidéo partagée sur les réseaux sociaux en cours

Le procureur a également évoqué la vidéo des faits qui a été très largement partagée sur les réseaux sociaux, dans laquelle on entend "tu vas te prendre une balle dans la tête ", sans que l'on puisse attribuer cette phrase à l'un des protagonistes. Des personnes affirment aussi avoir entendu "Shoote-le" sur cette vidéo. "Une confrontation a été ordonnée sur les propos tenus lors du contrôle au regard de la vidéo amateur", a dit le procureur. "Seule une partie des propos a été reconnue par l'un des fonctionnaires". La vidéo est "en cours d'analyse" par des enquêteurs spécialisés.

Une deuxième nuit de violences en Île-de-France et dans de nombreuses villes du pays

Cette conférence de presse sur l'enquête en cours s'est déroulée après une deuxième nuit de violences et d'échauffourées en Île-de-France et dans de nombreuses villes du pays. Échauffourées, tirs de mortiers, écoles, mairies ou commissariat incendiés... La nuit a été marquée par de nombreuses violences, et 150 personnes ont été interpellées, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Une marche blanche est prévue à 14h à Nanterre, en hommage à l'adolescent.