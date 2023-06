Mort de Nahel : le policier mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire

Deux jours après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir policier mardi à Nanterre lors d'un refus d'obtempérer , l'auteur de ce tir a été mis en examen pour homicide volontaire ce jeudi soir, indique le parquet. Le policier de 38 ans, présenté à un juge dans la journée, a également été placé en détention provisoire à la prison de la Santé (14e arrondissement de Paris), à l'isolement. Les réquisitions du parquet de Nanterre, qui a ouvert une information judiciaire, ont donc été suivies .

Une vidéo, publiée sur les réseaux sociaux et authentifiée par l'AFP, a montré qu'un des deux policiers tenait Nahel en joue, puis a tiré à bout portant. Le jeune conducteur est décédé peu de temps après avoir été atteint au thorax. Selon le procureur Pascal Prache, "les conditions légales d'usage de l'arme [n'étaient] pas réunies".

D'après les premiers éléments de l'enquête, les deux policiers à moto ont voulu contrôler la voiture qui circulait à vive allure "sur une voie de bus" à Nanterre, a décrit le procureur. Ils ont fait signe au conducteur de s'arrêter à un feu rouge, mais celui-ci a redémarré. La voiture "a poursuivi sa route" suivi par les deux motards, avant de se retrouver coincée dans les embouteillages, selon le procureur.

Les deux policiers ont alors mis pied à terre et "crié au conducteur de s'arrêter" en se positionnant "sur le côté gauche" de la voiture, "l'un au niveau de la portière du conducteur, l'autre près de l'aile avant gauche", a ajouté le procureur.

Lors de leurs auditions, ils ont déclaré "avoir tous deux sortis leur arme" et les avoir "pointées sur le conducteur pour le dissuader de redémarrer", a-t-il indiqué. "Au moment où le véhicule a redémarré, le policier situé près de l'aile du véhicule a tiré une fois sur le conducteur", le touchant mortellement.

La famille du jeune homme a déposé plainte pour "meurtre"

La famille de Nahel a déposé plainte ce jeudi pour "meurtre", "complicité de meurtre" et "faux en écriture publique aggravé", ont indiqué les trois avocats de la famille du jeune homme de 17 ans dans un communiqué.

Les avocats prennent "acte de l'ouverture d'une information judiciaire". Mais "nous déplorons que le procureur occulte la possible complicité d'homicide volontaire du second policier et les possibles faux en écritures publiques résultant des déclarations mensongères initiales du tireur qui avait affirmé que le jeune Nahel avait tenté de lui foncer dessus avec le véhicule".

Ainsi, pour le trio d'avocats, "il est indispensable que ce dossier fasse l'objet d'un dépaysement afin que des magistrats d'un autre tribunal puissent enquêter de manière objetcive, indépendante et impartiale".

Des violences dans plusieurs villes

La mort de Nahel a été suivie d'une flambée de violences, notamment en Île-de-France , qui sont montées d'un cran dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour la seule nuit dernière, 180 personnes ont été interpellées, 170 policiers et gendarmes blessés, et plusieurs bâtiments publics "incendiés ou attaqués", selon le ministère de l'Intérieur. Plusieurs personnalités politiques ont appelé au calme. "J'appelle vraiment à un retour au calme, le plus rapidement possible", a plaidé Benoit Jimenez, maire de Garges-lès-Gonesse, où l'hôtel de ville a été incendié. La Première ministre Elisabeth Borne y a appelé à "éviter toute escalade".

Des écoles ont également été visées, comme à Tourcoing, Évreux (Eure) ou encore Halluin (Nord), et des commissariats à Rouen, Elbeuf (Seine-Maritime) et Trappes (Yvelines) pour ne citer qu'eux. À Amiens, une médiathèque a été "complètement détruite" par le feu.

À Nanterre, dans le quartier populaire Pablo-Picasso en particulier, les heurts ont duré jusqu'au milieu de la nuit, avec des jets de pavés, des cris "à mort les keufs!" et des tags "justice pour Nahel", auxquels les forces de l'ordre ont répondu par des tirs de gaz lacrymogène. Dans le département de Seine-Saint-Denis voisin, des sources policières ont fait état de feux multiples de voitures et magasins, de pillages, de commissariats attaqués ou de mairies dégradées.

Des incidents ont été déplorés également dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine, mais aussi ailleurs en France, à Lyon, Roubaix, Amiens et Nice, Dijon et Toulouse. Une marche blanche était organisée à Nanterre ce jeudi en hommage au jeune homme. Elle a été émaillée de heurts.