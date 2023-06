"Comment il ose ôter la vie d'un jeune ?" : tristesse et colère au lendemain de la mort de Nahel à Nanterre

Après la mort de Nahel, tué par un tir de policier lors d'un contrôle routier à Nanterre , les habitants ont vécu une nuit de violences et se sont réveillés dans l'incompréhension et la colère ce mercredi. "En tant que parent, on ne peut que ressentir de la tristesse", confie Nass, qui habite dans un quartier où des tirs de mortiers ont éclaté dans la nuit.

Un peu plus loin, le groupe scolaire Pablo Neruda, dont une partie a été incendiée, certaines fenêtres sont noircies. La fille de Kadija y est scolarisée en maternelle. "On comprend la colère et la douleur, mais les enfants n'ont rien à voir là-dedans", déplore la mère de famille. La fille de Safa et Mohamed va dans la même école. Pour eux, la violence qui s'est exprimée dans la nuit n'est qu'une réponse à la violence de la police : "Il y a une injustice. Comment il ose faire ça, ôter la vie d'un jeune ?", dit-elle, en parlant du policier qui a été filmé en train de tirer sur Nahel, et qui a été placé en garde à vue. Safa appelle à une "révolte contre ce système".

"La révolte ne va rien amener de bon"

C'est justement le mot "révolte", que la mère de Nahel a choisi dans son appel à une marche blanche. Elle donne rendez-vous ce jeudi, à 14 heures, devant la préfecture des Hauts-de-Seine, pour une "révolte pour mon fils". Mais pour Kadija, cela pourrait envenimer la situation. "Une marche blanche, c'est une bonne idée, mais la révolte ne va rien amener de bon. Il faut laisser la justice faire son travail."

Pour certains, cette violence et ce sentiment de colère sont plus que compréhensibles. "C'est totalement justifié, le policier n'avait pas à tirer", argumentent des adolescents rencontrés près de la préfecture de Nanterre. Pour eux, il s'agit même maintenant de "revanche", envers un système policier qu'ils dénoncent comme trop violent.