Mort de Nahel à Nanterre : mairies saccagées, commissariat incendié... nouvelle nuit de violences en Moselle

Feux de poubelles, bâtiments publics saccagés, affrontements avec la police... La Moselle a fait face, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin, à une nouvelle nuit de violences urbaines, après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, mardi matin. Dans la nuit de mercredi à jeudi déjà , des tensions avaient été observées dans plusieurs communes de Moselle et du Pays-Haut. Mais cette fois, les dégâts semblent plus importants.

Mairies incendiées et BAM saccagée à Metz

À Metz, le maire François Grosdidier précise que les mairies de quartier de Bellecroix et de Borny ont été visées et incendiées, par "des voyous qui venaient d'autres villes", assure l'élu. La salle de musiques actuelles de la BAM, à Metz-Borny, a aussi été saccagée. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des personnes pénétrant à l'intérieur et renversant le mobilier. "Ce sont d'abord les habitants de ces quartiers qui sont pénalisés", déplore François Grosdidier. Des affrontements avec la police et des tirs de feux d'artifice ont aussi été constatés dans les rues du quartier.

Plusieurs feux ont aussi été observés plus tôt dans la soirée dans le quartier du Sablon, à l'angle des rues Gabriel-Pierné et de l'avenue André-Malraux.

Commissariat incendié à Woippy

La nuit a aussi été agitée au nord de Metz, à Woippy. Plusieurs affrontements avec la police ont été observées dans les rues, avec des tirs de feux d'artifice. Le commissariat de la commune a même été filmé en flammes vers 23 heures. Selon François Grosdidier, l'école de la deuxième chance, à quelques encablures de là, a aussi été attaquée. Le magasin Super Cash aurait aussi été cambriolé.

Mairie saccagée à Fameck

Des images ont aussi tourné sur les réseaux sociaux depuis Fameck. De nombreux émeutiers sont entrés dans la mairie pour saccager les locaux.

Raid déployé dans le Pays-Haut

Dans le Pays-Haut, de nouvelles émeutes ont aussi mené à des destructions cette nuit. À Longwy, le centre des finances publiques a été incendié. À Mont-Saint-Martin, où des bâtiments publics ont déjà été incendiés et où les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de mortiers dans la nuit de mercredi à jeudi, la préfecture de la Meurthe-et-Moselle a annoncé le déploiement de policiers du Raid. Elle a également pris des arrêtés pour autoriser la surveillance par drone.