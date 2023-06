Mort de Nahel à Nanterre : nuit de tensions en Moselle

La colère provoquée par la mort de Nahel , 17 ans, tué lors d'un contrôle de police à Nanterre, s'est propagée à la Moselle, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Tensions dans une dizaine de villes de Moselle

Selon les informations de France Bleu Lorraine, des voitures ont été incendiées et du mobilier urbain dégradé dans les quartiers sensibles de plusieurs villes de Moselle. Et la liste est longue : des tensions signalées les quartier de Borny et Bellecroix à Metz, Thionville, Fameck, Forbach, Berhen-les-Forbach, Woippy, Uckange, Florange... Et dans une moindre mesure à Maizières- les-Metz, Faulquemont et Sarrebourg.

En plusieurs endroits, les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers ont été pris à partie et essuyé des tirs de mortiers, mais il n'y aurait pas de blessé à signaler dans leurs rangs.

De nombreuses vidéos de ces incidents circulent sur les réseaux sociaux, sans qu'il soit possible de les authentifier formellement.

Bibliothèque incendiée dans le Pays-Haut

Le Pays-Haut n'a pas été épargné : scénario similaire à Longwy et à Mont-Saint-Martin où les sapeurs-pompiers ont dû éteindre un incendie dans une bibliothèque.

Plus d'informations à venir...