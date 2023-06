Mort de Nahel à Nanterre : des poubelles et deux voitures incendiées dans l'agglomération du Mans

Au Mans et à Allonnes (Sarthe), cette nuit du 28 au 29 juin a été marquée par quelques incidents après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir de police à Nanterre. La préfecture évoque "quelques dizaines de poubelles et deux voitures incendiées" et une automobiliste secourue par la police.