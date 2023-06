Mort de Nahel à Nanterre : un dispositif de sécurité renforcé en Meurthe-et-Moselle

La préfecture de Meurthe-et-Moselle prend un arrêté en réponse aux violences urbaines de cette nuit de mercredi à jeudi, en réaction à la mort de Nahel, tué par un policier après un refus d'obtempérer . Il est désormais interdit jusqu'à dimanche de transporter et de faire usage de carburants et produits combustibles. Les pétards, mortiers, explosifs et feux d'artifices sont également prohibés.

Dispositif renforcé pour les gendarmes, policiers et pompiers

Les gendarmes, policiers et pompiers vont concentrer leurs efforts vers les secteurs pris pour cible : Longwy, Mont-Saint-Martin, ainsi que les communes de l'agglomération de Nancy, comme dans les quartiers Est de Vandœuvre-lès-Nancy, Tomblaine et le quartier du Haut du Lièvre. La situation en Meurthe-et-Moselle ne mérite pas pour le moment l'appel d'unités supplémentaires. "On est sur des faits qui sont très isolés, avec des individus très peu nombreux, très déterminés et très jeunes", déclare le préfet Arnaud Cochet.

Des graffitis sur un immeuble à Vandœuvre-lès-Nancy pour demande justice à Nahel, après la mort de l'adolescent à Nanterre. © Radio France - Julien Penot

Les autorités n'ont, à ce jour, procédé à aucune interpellation. Les dégradations ont visé surtout des poubelles, une vingtaine de véhicules sur l'ensemble du département et de nombreux graffitis sur les murs en hommage à Nahel. Un poste de police dans le Haut du Lièvre est fermé jusqu'à nouvel ordre après un jet de cocktail molotov sur l'une de ses façades. A Mont-Saint-Martin, les locaux en préfabriqués de la bibliothèque, rue de Bordeaux, ont été incendiés, ainsi qu'un cabinet de kiné où une quinzaine d'individus sont entrés par effraction.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les auteurs de ces différentes actions sont à priori des adolescents de 14 à 16 ans, qui ont agi en bandes, ou parfois de manière très isolé. "J'en appelle aux parents et à leur responsabilité individuelle", ajoute le préfet. La nuit qui vient s'annonce également sous haute-tension, tout comme l'ensemble du week-end. La préfecture espère un retour au calme au plus vite et compte sur la marche blanche de ce jeudi pour désamorcer les choses.