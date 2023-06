Mort de Nahel : à Toulouse les habitants parlent d'émeutes provoquées par des jeunes extérieurs aux quartiers

Dans les rues du quartier Bellefontaine ce mercredi matin, les camions de la mairie terminent de nettoyer les débris calcinés, témoins des violences urbaines de la nuit. À la terrasse du café qui fait face à la bouche de métro, trois retraités attablés parlent entre eux du jeune Nahel abattu par un policier à Nanterre , tandis que place Niki-de Saint-Phalle, les débats tournent autour de ces personnes extérieures au quartier qui ont déclenché les troubles.

90% des émeutiers extérieurs à la cité

Après une nuit de violences urbaines au Mirail l'heure est aux questions. Ici, dans ce quartier quasi en bout de ligne du métro A, les habitants affirment que 90% des émeutiers sont extérieurs à la cité.

Ce ne sont pas les jeunes des quartiers qui ont provoqué les émeutes, rapporte cet habitant resté toute la nuit au téléphone à échanger infos et photos de personnes cagoulées habillées de noir et qui parle aussi bien d'émeutiers d'extrême gauche que d'émeutiers d'extrême droite : "I**ls ont été identifiés comme des membres de l'ultra gauche et de Génération Identitaire (ancien mouvement dissout ndlr) réunis sous une bannière, celle des black blocs".

À Bellefontaine, la place Niki-de-Saint Phalle était remplie de jeunes prêts à en découdre, mais en grande majorité extérieurs au quartier, raconte M., un ancien médiateur : "J'ai vu 10% des petits du quartier, le reste c'était que des minots cagoulés de 13, 14, 15 ans qui ne connaissent pas le quartier et qui sont venus pour mettre le bordel partout."

Selon lui, les jeunes des cités croyaient être soutenus pour rendre hommage à Nahel et auraient été bernés par d'autres jeunes venus du centre-ville : "Oh les mecs, réveillez-vous, regardez ce qui se passe, ce sont des gens qui viennent cramer chez nous, ce ne sont pas des gens de la cité !" Leur but ? "Cramer, car qui dit cramer dit déstabiliser, déranger les gens." M. s'indigne que les jeunes des cités ne comprennent pas la manipulation : "Toute l'année, ils nous insultent sur les réseaux sociaux et maintenant, ils veulent nous aider. Nous on n'a pas besoin d'aide."

"Ils transforment Bellefontaine en Chicago pour dire que les quartiers, c'est la racaille"

Un avis que partage cet habitant amoureux du quartier : "I**ls transforment Bellefontaine en Chicago, ils nous stigmatisent et se servent de ça comme instrument de propagande pour dire que les quartiers, c'est la racaille, mais non, c'est pas la racaille qui a fait les émeutes, c'est les black blocs. Moi, j'ai pas envie qu'un jeune se fasse prendre pour une connerie qu'il n'a pas à faire."

Dans un communiqué le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc **parle de "**groupuscules ultra politisés, de personnes extérieures au quartier", et qu'une fois dispersés "le calme revient".