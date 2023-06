Mort de Nahel : après Albi, Montauban aussi touchée par des violences, la médiathèque visée

La maire de Montauban, Brigitte Barèges, fait part ce vendredi matin sur ses réseaux sociaux des évènement qui ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. L'élue LR parle d'une "cinquantaine de casseurs" qui s'en seraient pris à des bâtiments publics. Elle cite la MéMo, la grande médiathèque "pillée et saccagée", avec des photos d'ordinateurs abîmés et de mobilier retourné. La police municipale serait parvenue à faire fuir les pillards.

Vitres brisées, ordinateurs cassés

Les pompiers du Tarn-et-Garonne eux ont fait part seulement d'une intervention pour cinq feux de poubelles dans le quartier des Chaumes, à 500 mètres de la MéMo.

L'intérieur de la MéMo a été saccagée. - DR B. Bareges

Les services municipaux mettent tout en œuvre pour que la médiathèque puisse rouvrir dès samedi, assure la maire.

Ces violences ne sont toutefois en rien comparable avec ce qui s'est passé cette même nuit à Albi (Tarn), où plusieurs bâtiments publics ont été saccagés et incendiés. Il n'y a pas eu d'interpellation à Albi. À Toulouse, des dizaines de véhicules et de containers ont été brûlés depuis mardi soir dans le grand Mirail (Reynerie, Bellefontaine, Bagatelle, la Faourette) mais il n'y a pas eu à proprement parler d'attaque sur des services de l'Etat et aux services publics. Plus de 40 personnes en tout ont été interpellées lors de ces deux soirées à Toulouse.

Quelque 667 personnes ont été interpellées dans toute la France dans la nuit de jeudi à vendredi, d'après le dernier bilan du ministère de l'Intérieur qui précise que 249 policiers et gendarmes ont été blessés dans la nuit.